Neues Kapitel für die Jugendarbeit in Eppan

Eppan – Am 9. April wurde auf dem Festplatz in St. Michael ein besonderer Moment gefeiert: Der Jugend- und Kulturtreff JUMP stellte sein neues Projekt „JUMPER – mobile Jugendarbeit in Eppan“ vor.

Viele Menschen – darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche sowie Vertreter*innen aus Politik und Gemeinde – kamen zur feierlichen Eröffnung, die von Spielen, Jonglage, Musik und einem gemütlichen Beisammensein mit Snacks und Drinks begleitet wurde. Den stimmungsvollen Abschluss bildete eine beeindruckende Feuershow.

Mit dem neuen Projekt schlägt JUMP, seit über 30 Jahren fester Bestandteil der Jugendarbeit in Eppan, ein neues Kapitel auf: Herzstück des Projekts ist ein 40 Jahre alter, liebevoll restaurierter Hymermobil-Camper, der ab sofort als rollender Treffpunkt durch die Gemeinde unterwegs ist. Zwei mobile Jugendarbeiter, Jacopo di Vieste e Paul Nin Lebron, sind mit dem Fahrzeug nachmittags und abends unterwegs, um Jugendliche zu erreichen, sie zu begleiten, zu unterstützen und Freizeit gemeinsam zu gestalten.

Ziel ist es, vertrauensvolle Beziehungen aufzubauen und junge Menschen individuell und bedarfsgerecht zu unterstützen – sei es durch Beratung, gemeinsame Aktivitäten oder einfach ein offenes Ohr. Der Fokus liegt dabei auf der Förderung sozialer Kompetenzen, Partizipation und Prävention.

Mit diesem Projekt setzt Eppan ein starkes Zeichen für eine zukunftsorientierte, inklusive Jugendarbeit.