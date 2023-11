Nicht nur “rote Stöckelschuhe”

Meran – Anlässlich des Tages „Gegen Gewalt an Frauen“ am 25. November 2023 organisiert die „Wirtschaftsfachoberschule Franz Kafka“ in Meran verschiedene Aktionen rund um die Thematik. “In unserer Schulgemeinschaft sind 450 Schüler und Schülerinnen, davon rund 70 Prozent männliche Jugendliche. Wir sehen in der Sensibilisierung zu diesem Thema einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag der Schulen.”

Zwischen Januar und Juli 2023 wurden bereits 70 Frauenmorde verzeichnet, dies bedeutet einen signifikanten Anstieg gegenüber den Jahren zuvor. Um dem Thema mehr Aufmerksamkeit zu widmen, wird am Montag, den 20. November von 8.00 bis etwa 10.00 Uhr ein Runder Tisch an der „WFO Franz Kafka” organisiert. Als Gäste werden die Schüler der vierten und fünften Klassen eingeladen. Als Gesprächsteilnehmer:innen sind Sigrid Pisanu (Frauenhaus Meran), Kienzl Alexandra (Kolumnistin, Journalistin), Alessia Brunetti (Amt für Soziale Inklusion), Guido Osthoff (Männerberatung), Univ.-Prof. Dr. Andreas Conca (Psychiater, Direktor des psychiatrischen Dienstes und Koordinator des landesweiten Dienstes für Kinder- u. Jugendpsychiatrie u.- psychoterapie im Gesundheitsbezirk Bozen), Piero Di Benedetto (Schulführungskraft und Jurist) eingeladen.

Die Klassenräte der vierten und fünften Klassen der Schule bereiten die Schülerinnen und Schüler auf die Thematik vor und sammeln Diskussionsfragen, die von den Moderatoren und Andrea Wieser (4BFM), Maja Menzel (2A-WS), Raphael Abler oder Jakob Drescher (5A-FM) vorgebracht werden.

Zusätzlich zum Runden Tisch werden im Monat November und durch das Schuljahr hindurch noch weitere Aktionen an der Schule organisieren: “Wir veröffentlichen Aufsätze von Schülerinnen und Schüler zum Thema ‘Sexuelle Gewalt an Frauen’, holen die Wanderausstellung zum Thema Missbrauch in der Familie ‘Wir brechen das Schweigen’ vom KVW an die Schule und posten eine Social-Media-Kampagne mit den Spielern des FC Südtirol. Weiters werden eine Infotafel und ein roter Sessel in der Schule aufgestellt, um der Opfer sexueller Gewalt zu gedenken. Damit Betroffene Hilfe finden, wurden Flyer mit den Notfallnummern in allen Klassen aufgehängt. Außerdem wird ein Workshop, der zum Inhalt die Stärkung der positiven Männlichkeit hat, geplant.”

Am 25. November, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, werden bunte Stöckelschuhe im Schulhaus mit dreisprachigen Informationstexten aufgestellt. Sie sollen an die Feminizide erinnern und als Mahnung dienen. Die Stöckelschuhe sind wie ihre Opfer bunt und Gewalt hat leider viele Gesichter.