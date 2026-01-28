Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Nicki Minaj: Bin “wahrscheinlich größter Fan” von Trump
Nicki Minaj: Bin “wahrscheinlich größter Fan” von Trump

Mittwoch, 28. Januar 2026 | 21:21 Uhr
Von: APA/AFP

Die bekannte US-Rapperin Nicki Minaj hat sich selbst als “wahrscheinlich größter Fan” von US-Präsident Donald Trump bezeichnet. Bei einer Veranstaltung in Washington trat die selbsterklärte “Königin des Rap” am Mittwoch an Trumps Seite auf und betonte, an ihrer Unterstützung für Trump werde sich nichts ändern. Zuletzt hatte sich die in Trinidad und Tobago geborene Musikerin überraschend als Unterstützerin der MAGA-Bewegung von Trump gezeigt.

“Der Hass oder das, was die Leute sagen, beeinflusst mich überhaupt nicht. Es motiviert mich sogar, ihn (Trump) noch mehr zu unterstützen”, ergänzte Minaj. Der US-Präsident nahm daraufhin ihre Hand, während ein anderer Redner ans Mikrofon trat.

Die 43-jährige Musikerin gilt als eine der einflussreichsten Rap-Künstlerinnen weltweit. Ihre jüngste Unterstützung für den Rechtspopulisten Trump ist jedoch keineswegs selbstverständlich: Noch im Jahr 2018 kritisierte sie öffentlich Trumps Einwanderungspolitik während dessen erster Amtszeit.

2020 war Minaj Jurymitglied einer Drag-Show, viele Menschen der LGBTQ-Gemeinschaft zählen zu ihren Fans. Die englische Abkürzung LGBTQ steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer. Ihre öffentliche Unterstützung für die Politik des US-Präsidenten löste online große Kritik aus: Ihr wurde insbesondere vorgeworfen, ihre LGBTQ-Fans verraten zu haben.

Minajs mit Obszönitäten gespickte Texte und ihr einzigartiger Gesangsrhythmus machten sie berühmt. Zu ihren Hits gehören Songs wie “Starships”, “Bang Bang” und “Anaconda”. Bekannt ist sie auch für ihren Kleidungsstil mit Neon-Kostümen und Perücken.

