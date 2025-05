Österreich kämpft beim Song Contest um den Finaleinzug

Von: apa

Österreichs Kandidat Johannes Pietsch alias JJ kämpft am Donnerstag im 2. Halbfinale um den Aufstieg in die Endrunde des 69. Eurovision Song Contests von Basel. Ab 21 Uhr wird es in der St. Jakobshalle ernst für den 24-Jährigen, der mit seiner Emotionsballade “Wasted Love” auf Startplatz 6 ins Rennen geht. Die Wettbüros sehen den Countertenor dabei als sicheren Aufstiegskandidaten ins Finale am Samstag – gilt JJ doch als einer der Topfavoriten auf den Gesamtsieg.

Unter der Konkurrenz im Halbfinale findet sich unter anderen Yuval Raphael aus Israel, wobei die Teilnahme wegen des Gazakrieges erneut von mancher Seite kritisiert wird. Und Finnlands ebenfalls hochgehandelte Kandidatin Erika Vikman ist mit ihrer lasziven Nummer mit von der Partie und spricht beim deutschsprachigen Titel “Ich komme” genau davon, wonach es klingt. ORF 1 überträgt das Event live mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll. Das ESC-Urgestein läutet den Abend zuvor bereits ab 20.15 Uhr mit einer weiteren Folge von “Mr. Song Contest proudly presents” ein.

