Ötzis letzte Reise genau vor 25 Jahren

Bozen – Genau heute vor 25 Jahren ist Ötzi zu seiner letzten Reise angetreten. Die Gletschermumie wurde von Innsbruck nach Bozen überführt und ins Archäologiemuseum gebracht.

In Südtirol hat sich der Mann aus dem Eis recht schnell zum Superstar entwickelt und bislang über fünf Millionen Besucher angezogen.

Zuvor war Ötzi in Innsbruck jahrelang wissenschaftlich untersucht worden.

Die Gletschermumie hatten Wanderer im Jahr 1991 zufällig in den Schnalstaler Bergen gefunden. Erst nach einer genauen Messung des Grenzverlaufs konnte mit Sicherheit festgestellt werden, dass Ötzi auf Südtiroler Boden geborgen worden war.

Beim Transport hatte die österreichische Polizei die Mumie bis zum Brenner eskortiert und ihn dann der Staatspolizei übergeben. In einem Drohbrief hatten Anhänger der Terrororganisation „Ein Tirol“ einen Anschlag angekündigt, sollte Ötzi Österreich verlassen und auf italienisches Staatsgebiet gebracht werden.

Das Land plant derzeit, die Mumie in einem neuen Museum in Bozen unterzubringen. Mehrere Standorte kommen in Betracht.