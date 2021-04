Online-Konzert der Chöre Südtirols

Bozen – Über 40 Chöre sind dem Aufruf des Südtiroler Chorverbandes zur Teilnahme an einem Online-Chorkonzert gefolgt und haben einen Betrag dazu eingeschickt. Die Aufnahmen stammen mehrheitlich aus der Zeit vor der Corona-Pandemie. Entstanden ist ein vielseitiges Konzertprogramm, das die bunte Vielfalt der Südtiroler Chorszene wiederspiegelt. Das Konzert, das am Samstag 24. April um 20.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Chorverbandes gestreamt wird, soll dem Publikum, aber auch den Sängerinnen und Sängern, nach langer Zeit wieder einmal so etwas wie ein Konzertfeeling bieten.

Gleichzeitig erinnern die „Lieblingslieder“ an wundervolle Konzerte, an gemeinsame Erlebnisse, an Chorreisen, an Messgestaltungen oder einfach an inspirierende Chorproben in einer schönen Gemeinschaft. Diese wunderbaren Erinnerungen können und sollen dazu beitragen und motivieren, durchzuhalten und sich auf all die Erlebnisse zu freuen, die sicher in absehbarer Zeit wieder auf die Chormitglieder warten. Hoffentlich schon recht bald…

Die Idee dazu stammt von den Ausschussmitgliedern des Bezirkes Bozen. Sie sind überzeugt, dass viele Sängerinnen und Sänger es kaum erwarten können, wieder im Chor singen zu dürfen. „Sie freuen sich sicher, wie wir alle, auf die Gemeinschaft, auf das Miteinander, wieder im Takt zu sein, im Einklang und in Harmonie“ so das Statement des Bezirksteams Bozen.

Hier der Link zum Livestream!