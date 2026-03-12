ORF-Bewerb “Sag’s Multi”: Südtiroler Schüler glänzen im Regionalfinale

Von: luk

Innsbruck/Bozen – Alljährlich findet in Österreich der mehrsprachige Redewettbewerb “Sag’s Multi” statt. Dabei müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Rede zu einem der vorgeschlagenen Themen in zwei Sprachen halten müssen: Deutsch und einer weiteren Sprache ihrer Wahl.

Am 25. Februar fand im ORF-Landesstudio Tirol in Innsbruck das Regionalfinale (Speech Offs) des Wettbewerbs statt. Auf der Bühne, vor Publikum, ORF-Kameras und einer Jury, standen auch mehrere Mittel- und Oberstufenschülerinnen und -schüler aus Südtirol. Die jungen Menschen traten in den beiden Kategorien YoungStars (Mittelstufe) und Speech Masters (Oberstufe) an. Bei ihren Auftritten bewiesen die Schülerinnen und Schüler hervorragende Sprachkenntnisse sowie ihre ausgeprägte Fähigkeit zu kritischem Denken und Sensibilität für gesellschaftsrelevanten Themen. Dies zeigte sich auch im Ergebnis: der erste Platz in der Kategorie YoungStars ging an Valerie Mesiti, Schülerin der Mittelschule “Fabio Filzi” Leifers (Deutsch und Englisch). Die Kategorie Speech Masters überzeugten Nathan Matuano (Deutsch und Russisch) auf Platz zwei und Emma Savegnano (Deutsch und Italienisch) auf Platz 3. Beide besuchen das Wissenschaftliche Gymnasium “Torricelli”.

Bildungslandesrat Marco Galateo ist stolz auf diese Leistungen: “Diese Erfolge zeugen von der Qualität des Bildungsangebots unserer Schulen und dem Engagement der Lehrpersonen, die Mehrsprachigkeit als pädagogische und kulturelle Ressource zu fördern. In Sprachkenntnisse investieren bedeutet, jungen Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie sich den Herausforderungen einer zunehmend komplexen und vernetzten Gesellschaft stellen können.” Auch der italienische Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta lobt den Wert des Projekts: “Unsere Schülerinnen und Schüler zeigen in einem so qualifizierten Kontext, das sich der Einsatz, der täglich in den Schulen zur Förderung der Mehrsprachigkeit und des interkulturellen Dialogs geleistet wird, lohnt.”