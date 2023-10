Pascoli-Gymnasium: Ministerium erkennt internationale Ausrichtung an

Bozen – Das Ministerium für Bildung und Verdienst hat die deutsche internationale Ausrichtung des Gymnasiums “Giovanni Pascoli” in Bozen offiziell in den Kreis der internationalen humanistischen Gymnasien aufgenommen.

“Ein formaler Akt”, erklärt Schuldirektorin Laura Cocciardi, “im Hinblick auf die Maturaprüfung, welche die Schüler im Schuljahr 2025/2026 zum ersten Mal ablegen werden. Mit dieser Maßnahme erfährt die im Jahr 2016 erhaltene Anerkennung als Cambridge International Schule und im Jahr 2021 als Deutsch Profil Schule eine weitere Bestätigung.”

Die deutsche internationale Abteilung des Pascoli-Gymnasiums bietet einen vollständig dreisprachigen Unterricht: Geschichte, Geografie, Kunstgeschichte, Wirtschaft, Musik und Sportwissenschaften werden auf Deutsch unterrichtet, während Biologie und Soziologie auf Englisch unterrichtet werden. Den Unterricht halten muttersprachliche Fachlehrpersonen. Dies gewährleistet, ein authentisches und vertieftes Lernen der Sprachen.

Während des Kurses erwerben die Schülerinnen und Schüler IGCSE-Zertifikate von Cambridge International in Biologie, Soziologie und Englisch als zweite Sprache. Am Ende ihrer Oberschulzeit erhalten sie jedoch das deutsche internationale Schuldiplom “Deutsch Profil Schule”, das ihnen den Zugang zu Universitäten in Deutschland ermöglicht, ohne dass sie den für ausländische Studierende vorgeschriebenen Sprachtest ablegen müssen.

Der italienische Bildungsdirektor Vincenzo Gullotta sagt: “Die deutsche internationale Abteilung des Pascoli-Gymnasiums ist ein Beispiel für eine mehrsprachige Ausbildung auf hohem Niveau. Die Schüler, die aus dieser Fachrichtung hervorgehen, werden über ausgezeichnete Kenntnisse in Englisch und Deutsch verfügen. Das ist eine einzigartige Bildungserfahrung und ein Beweis für unser Engagement für zwei- und dreisprachige Bildung.”

Landesrat Giuliano Vettorato erkennt den Einsatz der Schulführungskraft und der Mitarbeitenden des Ressorts an: “Dieser letzte Akt des Ministeriums stellt einen wichtigen Punkt dar, den letzten Akt eines Weges, der es uns ermöglicht hat, wichtige Beziehungen zu nationalen und europäischen Einrichtungen und Institutionen aufzubauen. Wir sind nun bereit, diesen Weg weiterzugehen.”