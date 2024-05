Personelle Änderungen auf Führungsebene

Bozen – Die Deutsche Bildungsdirektion hat vor Kurzem die Maßnahmen zur Mobilität der Schulführungskräfte abgeschossen. Für das kommende Schuljahr 20204/25 ergeben sich daraus mehrere personelle Änderungen in den Führungsebenen der Grund-, Mittel- und Oberschulen, wie Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner über ein Rundschreiben informiert.

Pensionierungen stehen an

Mit 1. September 2024 treten mehrere Schulführungskräfte in den Ruhestand. Es sind dies Elisabeth Brugger (Schulzentrum Sand in Taufers), Armin Haller (Schulsprengel Sterzing 1), Annamaria Klammer (Sprachen- und Realgymnasium Bruneck), Ferdinand Patscheider (Direktor der Internationalen Schule Frankfurt), Ursula Pulyer (Schulsprengel Lana), Alois Weis (Realgymnasium und Technologische Fachoberschule Meran) sowie die beiden Schulinspektorinnen Rosa Maria Niedermair und Barbara Pobitzer.

Führungskräfte wechseln Wirkungsstätte

Dadurch und durch nötige Neuernennungen ergeben sich mehrere personelle Änderungen in folgenden Bereichen: Monika Ploner (Direktorin des Grundschulsprengels Neumarkt) und Piero Di Benedetto (Direktor der Wirtschaftsfachoberschule Meran) werden Schulinspektorin und Schulinspektor in der Landesdirektion deutschsprachige Grund-, Mittel- und Oberschulen. Margit Achmüller wechselt vom Schulsprengel St. Martin in Passeier in den Schulsprengel Lana. David Augscheller übernimmt mit 1. September die Direktion des Realgymnasiums und der Technologischen Fachoberschule Meran, bisher dahin ist Augscheller als Direktor des Schulsprengels Bozen/Europa tätig. Matthias Ratering stand bisher dem Schulsprengel Laas vor, er wechselt mit dem neuen Schuljahr an die Wirtschaftsfachoberschule Meran.

Silvia Kaser wechselt vom Schulsprengel Innichen an die Technologische Fachoberschule Bruneck. Diese wurde bisher von Martina Stifter geleitet, sie steht ab Herbst dem Sprachen- und Realgymnasium Bruneck vor. Annamaria Mayr wechselt vom Grundschulsprengel Klausen 2 an den Grundschulsprengel Vahrn, der bisher von Evi Volgger geleitet wurde. Volgger leitet ab dem nächsten Schuljahr den Schulsprengel Sterzing 1. Gertraud Schwienbacher wechselt vom Schulsprengel Ritten an den Grundschulsprengel Neumarkt.

Neue Führungskräfte und Amtsführungen

Erstmals einen Führungsauftrag erhalten im Schuljahr 2024/25 Daniela Rabanser, die künftig dem Grundschulsprengel Klausen II vorsteht, Gabriele Messner übernimmt diese Position am Schulsprengel Bozen/Europa, Susanne Rottensteiner wird Direktorin am Schulsprengel Ritten und Tobias Jakob Wachter übernimmt den Schulsprengel St. Martin in Passeier. Die Direktionen der Grundschule Auer, des Schulsprengels Innichen, des Schulsprengels Laas sowie des Schulzentrums Sand in Taufers werden einer anderen Schulführungskraft in Amtsführung anvertraut. Die entsprechenden Namen werden zu einem späteren Zeitpunkt mitgeteilt.