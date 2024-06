Pfelders singend erkunden

Von: luk

Moos in Passeier – Ein Chorkonzert ganz im Zeichen des alpenländischen Gesangs und des Volksliedes können Interessierte am 29. Juni im Vereinssaal in Moos in Passeier genießen. Die 67 Sänger und Sängerinnen aus dem ganzen Land, die zur Zeit in Pfelders an der Alpenländischen Sing- und Wanderwoche des Südtiroler Chorverbandes teilnehmen, werden Alpenländische Lieder, Jodler und geistliches Liedgut singen. Das Konzert, das – bei freiem Eintritt – um 20.30 Uhr beginnt, wird von den bekannten Chorleitern Ernst Thoma und Verena Gruber geleitet.

Sie proben zur Zeit auch mit den vielen motivierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen der traditionsreichen Schulung die verschiedenen Lieder in der schönen Umgebung von Pfelders. Denn das Besondere der Alpenländischen Sing- und Wanderwoche ist es, die Heimat kennenzulernen, gemeinsam zu wandern und Gemeinschaft zu erleben, zugleich aber auch zu singen und neue Lieder kennenzulernen. Diese besondere Einheit von Kultur und Natur, Gesang und Wanderung macht diese Schulung des Südtiroler Chorverbandes zu einem ganz besonderen Erlebnis. Am Vormittag und am Abend wird gesungen und geprobt, am Nachmittag wird Pfelders erwandert, unter der Führung von Karl Werner, dem Obmann des Bezirks Burggrafenamt-Vinschgau im Südtiroler Chorverband. Vorgesehen ist auch eine längere Tagestour auf die Stettiner Hütte, aber auch ein Kulturnachmittag und ein Volkstanzabend stehen auf dem Programm. Neben dem Konzert am Samstag ist die Mitgestaltung der hl. Messe am Sonntag, 30. Juni 2024 in der Kirche von Moos in Passeier der Höhe- und Schlusspunkt der beliebten Singwoche.