Pilgerreisen 2025: Gemeinsam unterwegs im Heiligen Jahr

Bozen – Im Heiligen Jahr 2025 bietet das Pilgerbüro der Diözese Bozen-Brixen ein abwechslungsreiches Programm an, das unter anderem fünf Pilgerfahrten nach Rom, Fußwallfahrten und Reisen zu bedeutenden Wallfahrtsorten wie Lourdes sowie in Länder wie Indien und Schweden umfasst.

Das Heilige Jahr ist das Leitmotiv des Programms, das vom Pilgerbüro der Diözese für das kommende Jahr vorbereitet worden ist. Es sind mehrere Wallfahrten nach Rom geplant, die zum Teil gemeinsam mit Pfarreien und Dekanaten organisiert werden, erklärt Thomas Stürz, der Leiter des Pilgerbüros: „Für das Jahr 2025 sind fünf Pilgerfahrten nach Rom geplant. Die erste Pilgerfahrt findet vom 24. bis 27. Februar 2025 statt. Unmittelbar danach werden wir wieder aufbrechen, diesmal mit einer Pfarrei. Und das ist eine der Neuerungen im diesjährigen Programm. Am 28. Februar werden wir nämlich wieder gemeinsam mit der Pfarrei Bruneck auf einer Wallfahrt unterwegs sein, die wir zusammen mit Dekan Josef Knapp organisiert haben. Die Wallfahrt mit der Pfarrei Bruneck wird bis Dienstag, 4. März 2025, dauern. Eine dritte Gruppe wird am 1. März aufbrechen, bestehend aus Pilgern aus den Pfarreien von Christkönig und den Pfarreien des Dekanats Bozen II. Diese Gruppe wird bis zum 5. März, Aschermittwoch, in Rom bleiben. Während der Tage, an denen die beiden Gruppen in Rom sind, werden sie ein gemeinsames Programm absolvieren. Wir sind überzeugt, dass dies ein schönes Zeichen der gelebten ‚Synodalität‘ zwischen der italienischen und der deutschen Sprachgruppe ist, die auf dieser Pilgerreise ihren Glauben und ihre Kulturen miteinander teilen werden.“

Das Pilgerbüro wird dann vom 15. bis 18. September erneut nach Rom fahren. „Die Wallfahrt wird wieder gemeinsam mit Pfarreien und Seelsorgeeinheiten organisiert, nämlich mit der Seelsorgeeinheit Sterzing und der Bozner Pfarrei Mutter Teresa von Kalkutta. Natürlich steht die Wallfahrt auch all jenen offen, die daran teilnehmen möchten und sich bei uns im Pilgerbüro melden. Die fünfte Pilgerfahrt nach Rom findet vom 27. bis 30. Oktober statt. Dieses Mal wird unter den Teilnehmern auch ein besonderer Pilger sein, Bischof Ivo Muser“, erklärt Thomas Stürz.

Nicht nur Rom

Im nächsten Jahr wird das Pilgerbüro nicht nur Rom mit den Apostelgräbern besuchen, sondern auch Orte, an denen die Apostel das Evangelium verkündet haben. Auf dem Programm stehen eine Pilgerreise in die Türkei auf den Spuren des Heiligen Paulus (24.-31. März) und nach Indien auf den Spuren des Heiligen Thomas (10.-18. November).

In der Bulle zur Ankündigung des Heiligen Jahres erinnert Papst Franziskus daran, dass „das Pilgern zu Fuß die Wiederentdeckung des Wertes der Stille, der Mühen und der Wesentlichkeit sehr begünstigt“. Thomas Stürz dazu: „In den vergangenen Jahren haben wir erlebt, dass Fußwallfahrten sehr geschätzt werden. 2025 werden wir auf dem Camino Ingles nach Santiago pilgern (1.-09. Juli) und auch die Pilgerwanderung im Monat der Schöpfung (7.-11. September) anbieten. Wir werden auch in der Toskana einige Strecken zu Fuß zurücklegen, wo wir zwei Etappen der Via Francigena (22.-26. September) gehen, und in Subiaco, wo wir die Benediktinerklöster besuchen werden (16.-20. Juni)“. Subiaco ist der Ort, in dem der heilige Benedikt von Nursia (italienisch Norcia), der Schutzpatron Europas, lebte. Die Schutzpatronin Europas, die heilige Birgitta, und deren Heimat Schweden ist ebenfalls Ziel einer Pilgerreise (14.-19. Juli).

Im Marienmonat Mai steht die traditionelle Pilgerfahrt nach Lourdes – mit dem Flugzeug (06.-09. Mai) – auf dem Programm.

Der heilige Franziskus und die „jungen Heiligen“

Ein weiterer Fixpunkt im Kalender des Pilgerbüros ist Assisi. Thomas Stürz: „Wir werden nach Assisi reisen (17.-20. März), wo wir neben den Orten, an denen Franziskus gelebt hat, auch das Grab des seligen Carlo Acutis besuchen werden, der einer der beiden jungen Menschen sein wird, die vom Papst in diesem Jubiläumsjahr heiliggesprochen werden. Der zweite zukünftige ‚junge Heilige‘ ist der selige Pier Giorgio Frassati. Seine Geschichte und sein Leben werden wir bei der von uns organisierten Wallfahrt in Oropa (07.-10. April) kennenlernen.“

In Erlangen zum Gedenken an Josef Mayr-Nusser

Im Jahr 2025 wird sich der Todestag des seligen Josef Mayr-Nusser zum 80. Mal jähren. Am 3. Oktober, dem liturgischen Gedenktag des Bozner Seligen, wird das Pilgerbüro in Erlangen sein, wo Mayr-Nusser am 24. Februar 1945 starb und ihm mit einer Gebetsstunde auf dem Friedhof gedacht wird, auf dem seine sterblichen Überreste jahrelang ruhten, bevor sie nach Südtirol zurückgebracht wurden.

Keine Reise ins Heilige Land

„Aufgrund der aktuellen Lage ist es uns leider nicht möglich, ins Heilige Land zu reisen“, erklärt Thomas Stürz, „aber wir werden entlang der Mittelmeerküste pilgern: nach Albanien (12.-17. Mai), Sizilien (26.-31. Mai) und Andalusien (1.-06. September)“.

Das Pilgerprogramm für 2025 endet mit einer Reise zum Salzburger Adventssingen. Die beliebte Broschüre mit allen Informationen zu den Wallfahrten 2025 ist im Pilgerbüro (Pastoralzentrum, Domplatz 2, Bozen) in gedruckter Form erhältlich. Sie kann zudem online auf der Homepage der Diözese (www.bz-bx.net/de/pilgerbuero) eingesehen werden.