Von: ka

Bozen – Am Freitagabend, 23. Mai, fand im kirchlichen Kinder- und Jugendzentrum „Josef Mayr-Nusser“ in Bozen die feierliche Preisverleihung des SKJ-Nachhaltigkeitspreises Laudato Si‘ statt. Bereits zum zweiten Mal wurde der Preis an Jugendgruppen und Schulklassen vergeben, die sich mit innovativen und nachhaltigen Projekten für Umwelt, Gesellschaft und Miteinander eingesetzt haben.

Insgesamt sieben Projekte wurden eingereicht – von Montan bis Brixen, von Riffian bis Bozen. Rund 100 Jugendliche und junge Erwachsene beteiligten sich mit großem Engagement an unterschiedlichsten Aktionen. Von selbstgenähten Stofftaschen über Vogel-Nistkästen bis zu Handyfasten und Bioreaktoren reichten die Ideen, die eines gemeinsam hatten: gelebte Nachhaltigkeit in vielfältiger Form.

Dank an Stiftung Sparkasse und Jury

Durch die großzügige Unterstützung der Stiftung Südtiroler Sparkasse konnten Preisgelder von insgesamt 10.000 vergeben werden, welche für eine nachhaltige Reise verwendet werden können. Martha Stocker, Mitglied des Stiftungsrates, überreichte persönlich die Schecks an die Gewinnergruppen. Ein besonderer Dank ging auch an die ehrenamtliche Jury, bestehend aus Franziska Zemmer (AVS), Evelyn Oberleiter (Terra Institute) und Thea Schwingshackl (Uni Wien), die die Projekte mit großem Einsatz und Fachwissen bewerteten.

Die Preisträger

1. Platz (5.000 €):

„Stofftaschen für einen guten Zweck“ – Die Mataner Gitschen aus Montan nähten aus alten Stoffen 50 wiederverwendbare Einkaufstaschen. Beim Suppensonntag sammelten sie damit 1.060 €, die an das Caritas-Projekt „Schenken mit Sinn“ gingen. Damit wurden Obstbäume für Frauen in Afrika finanziert.

2. Platz (3.000 €):

„Is Neschtl“ – Zwei Klassen aus Brixen, vom Sozialwissenschaftlichen Gymnasium und der Fachschule für Holzbau, entwickelten gemeinsam Nistkästen für heimische Vögel und hängten diese in der Stadt auf.

3. Platz (1.500 €):

„Handyfrei – sei dabei!“ – Eine Cousinen-Gruppe aus Eppan, Riffian und Bozen verzichtete während der Fastenzeit bewusst auf Smartphones und setzte auf kreative Aktionen wie Spieleabende und gemeinsames Backen.

Alle weiteren teilnehmenden Gruppen wurden mit einem Mitmachpreis geehrt: Einem 100 €-Gutschein vom Weltladen, als Anerkennung für ihr Engagement.

Fazit und Ausblick

Der SKJ-Nachhaltigkeitspreis Laudato Si‘ zeigt eindrucksvoll, wie viele Ideen und wie viel Motivation in Südtirols Jugend steckt. „Es sind nicht die großen Reden, sondern die kleinen Taten, die den Unterschied machen“, betonte die Projektleitung. Im Anschluss an die Verleihung fand ein gemeinsamer Umtrunk statt – ein nachhaltiger Abend ganz im Zeichen von Laudato Si‘, Begegnung und Dankbarkeit.

Südtirols Katholische Jugend (SKJ)

Südtirols Katholische Jugend (SKJ) ist eine selbstständige Jugendorganisation. Sie beschäftigt sich mit der außerschulischen kirchlichen Jugendarbeit in Südtirol.

Schon seit 1978 dreht sich bei Südtirols Katholischer Jugend alles um Jugendliche, die in Ihrer Freizeit ehrenamtlich Aktionen planen und zahlreiche Projekte umsetzen.

SKJ baut seine Programme und Aktionen auf drei Grundsäulen auf:

Christ:in sein

Jugendliche gestalten Kirche aktiv mit

verschiedene Glaubenswege kennen und erleben lernen

Jugendliche erfahren Halt und Hilfe auf ihrem Glaubensweg

Glaube in Gemeinschaft erfahren

Solidarisch sein

das Prinzip der Nächstenliebe aufzeigen und danach leben

bewusste Zeichen für eine gerechte und solidarische Welt setzen

aus eigener Überzeugung aktiv handeln und wenn notwendig laut werden

Ungerechtigkeiten aufzeigen und nicht teilnahmslos hinnehmen

Jugendliche setzen sich ein für ein menschenwürdiges Leben

Jung sein

Jugendlichen einen Platz in der Gesellschaft geben

Jugendliche mitbestimmen lassen

Gemeinschaft bilden und erleben

nicht die Leistung, sondern der Mensch zählt

Jugendliche erfahren Gemeinschaft in Spiel und Spaß