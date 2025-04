Rap auf Ladinisch: Oberschüler aus Abtei ausgezeichnet

Von: mk

Rom/Abtei – Die Schüler Edoardo Alfarei, Samuel Pizzinini, Mark Planinschek, Simon Irsara und Alberto Davare aus der vierten Klasse der Wirtschaftsfachoberschule des Oberschulzentrums Scores Altes Stern/Abtei wurden in Rom beim nationalen Wettbewerb “Salva la tua lingua locale” ausgezeichnet. Der Wettbewerb wird von der UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d’Italia) und ALI (Autonomie Locali per l’Italia) in Zusammenarbeit mit E.I.P. Italia – Associazione Scuola Strumento di Pace – organisiert.

Mit ihren ladinischen Beiträgen “Rap Ladin” und “Identité Ladina” belegten sie in der Kategorie Musik den zweiten Platz und brachten dabei nicht nur ihre Kreativität, sondern auch die Bedeutung der eigenen Muttersprache zum Ausdruck. Die beiden Rap-Texte überzeugten die Jury durch Frische, Ausdrucksstärke und eine sorgfältige musikalische Umsetzung am Klavier und an der Violine.

Ein besonderes Lob erhielt auch die Schülerin Sara Frenademetz aus derselben Klasse, die in der Kategorie Prosa für ihren Text “Ladins sunse nos” und ihre Reflexion über die touristische Entwicklung eine lobende Erwähnung erhielt.

“Der Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler bei einem nationalen Wettbewerb zeigt, wie lebendig und kreativ unsere ladinische Kultur ist. Die Verbindung von Tradition und Innovation, die in den Projekten der Jugendlichen, der Lehrpersonen und der Schulleitungen sichtbar wird, ist ein Beispiel für die Stärke unserer sprachlichen Vielfalt. Es freut mich, dass die junge Generation mit so viel Einsatz zur Bewahrung und Förderung unserer Sprache beiträgtt”, betont der Landesrat für ladinische Bildung und Kultur Daniel Alfreider.

Laut dem ladinischen Bildungs- und Kulturdirektor André Comploi “trägt dieser Erfolg wesentlich zur Anerkennung und Wertschätzung unserer ladinischen Sprache und Kultur bei. Herzlichen Glückwunsch an die Schülerinnen und Schüler für ihren außerordentlichen Einsatz, ein besonderer Dank geht an die Schuldirektorin Elena Pellegrini, an die betreuende Lehrerin Magdalena Miribung und an alle Mitarbeitenden, die diese talentierten Jugendlichen begleitet und unterstützt haben. Es freut uns zu sehen, dass es der Schule gelingt, bei jungen Menschen die Begeisterung für ihre Muttersprache und die verschiedenen Formen des literarischen Ausdrucks zu wecken und zu fördern.”

Der Wettbewerb “Salva la tua lingua locale” ist ein landesweiter Literaturwettbewerb, der 2013 zu Ehren des Linguisten und Professors Tullio De Mauro ins Leben gerufen wurde, mit dem Ziel, die Dialekte und lokalen Sprachen Italiens aufzuwerten und zu bewahren.

Die Preisverleihung für die Sektion Schule erfolgte am 10. April im Museo delle civiltà im Stadtteil EUR in Rom.