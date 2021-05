Rap Track über Corona

Bozen – Das erste Musikstück des Musik Start Up Jungle Musik Incubator wird am 7. Mai 2021 veröffentlicht und ist aus einer Zusammenarbeit zwischen dem Meran Rap Duo Malasorte und dem Jugendzentrum Jungle Meran entstanden. Der Track wurde von den beiden Künstlern Loki (Mattia Mazzotta) und 2Ice (Andrea Zecchini) bereits 2020 geschrieben und aufgenommen. Inspiriert wurden die Texte von Beobachtungen während der ersten beiden Corona Wellen und deren Auswirkungen vor allem auf die jungen Menschen in unserer Gesellschaft. Gereimt wird vor allem über die persönlichen Schicksale junger Menschen in Zeiten der COVID-19 Krise: Arbeiter, Angestellte, Studenten.

“Abbiamo deciso di raccontare la storia di persone reali che hanno sofferto per questa pandemia e che hanno visto andare in frantumi i loro sogni e i loro progetti senza poter reagire, rimanendo in balia degli eventi”, so die beiden Künstler Mazzotta und Zecchini.

Die Lyrics wurden auf ein Instrumental des Pusterer Beat Produzenten Moik031 geschrieben und von dem Meraner Soundkünstler thenoiseinsilence gemischt und gemastert. Letzterer übernahm auch die Konzeption des dazugehörigen Musikvideos und Cover Artwork. Der Track startet mit einem Vocalsample über die Pandemie, um dann sehr schnell in einen düstere Klangteppich zu wechseln, welcher die komplexen Wortkonstrukte passend untermalt und eine surreale Stimmung generiert. Die Premiere des Tracks ist auf dem YouTube Kanal von Malasorte Klan und soll dann auch auf Spotify und anderen Streaming Plattformen zu hören sein.

Link: https://youtu.be/VpsQlfQs2G8

Das Projekt Jungle Music Incubator startet mit seinem ersten Release somit seine Label-Tätigkeit als Plattform für junge kreative Menschen in Meran und ganz Südtirol. Die Arbeiten am hausinternen Produktionsstudio laufen auf Hochtouren, die ersten Mentoring Ausbildungen finden bereits statt und in kürze wird ein erstes Trap Samplepack fertiggestellt. Gute Aussichten für die junge Musik- und Kulturszene trotz COVID-19 also.

Release Details

Label: JMI (Jungle Music Incubator)

Catalognumber: JMI001

Artist: Malasorte

Title: Duemila Eventi

Genre: Rap

Type: Single / Digital Only

Release Date: 07/05/2021