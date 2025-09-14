Rosengarten und Latemar: Fünf Ausflugsziele bevor der Herbst kommt

Von: mk

Welschnofen – Der Sommer verabschiedet sich langsam, aber sicher von uns. Das will aber nicht heißen, dass in der Ferienregion Carezza Dolomites plötzlich der Winter einbricht. Auch im Spätsommer und Früherbst besticht das Wandergebiet unter Rosengarten und Latemar in den Dolomiten mit panoramareichen Ausflugszielen für Groß und Klein, Wanderer wie auch Biker. Fünf der beliebtesten von ihnen gibt es hier kurz zusammengefasst.

Die erste Tour ist perfekt für einen Familienausflug. Die König Laurin Tour ist – Liftfahrten inklusive – zwar 22 Kilometer lang, mit nur 290 Höhenmetern und einem Fußweg von 7,5 Kilometern aber ohne größere Anstrengungen machbar und führt an den beliebtesten Orten des Wandergebietes Carezza Dolomites vorbei. Unter anderem ist die Umrundung des Karer Sees eines der großen Highlights, welcher mit seinen verschiedensten Blau-Tönen immer ein Genuss für das Auge und die Seele bleibt.

Nicht besonders für Familien, sondern für ambitionierte Wandererinnen und Wanderer ist die Umrundung des Rosengartens geeignet. Dabei ist es egal, ob man die kleine oder die große Umrundung anstrebt: Beide verlangen absolute Trittsicherheit und Schwindelfreiheit. Was beide Touren im Herzen des Dolomiten UNESCO Welterbes aber ebenso garantieren, ist ein atemberaubendes Panorama in einem der schönsten Bergmassive der Alpen.

Vor dem ersten Schnee noch auf die Klettersteige

Ebenfalls nur für trittsichere Bergliebhaber gedacht sind die Klettersteige am Rosengarten. Und davon gibt es gleich deren drei: jenen hinauf auf die Rotwand (2806 Meter über dem Meeresspiegel), auf die Punta Masaré (2585 Meter über dem Meeresspiegel) sowie auf den Santnerpass (2745 Meter über dem Meeresspiegel). Interessierte sollten sich im Vorfeld im Detail zu den Schwierigkeiten informieren. Alle drei Klettersteige sind nicht nur bei Touristen aus dem Alpenraum, sondern auch bei der einheimischen Bevölkerung beliebt – und solange kein Schnee liegt, sind sie auch im Spätsommer und Frühherbst ausgezeichnete Ziele für eine lohnende Bergtour.

Zu den Höhepunkten in Carezza Dolomites zählt auch die Wanderung durchs Latemar Labyrinth. Es ist ein Gewirr aus Felsblöcken, die vor sehr langer Zeit aufgrund eines Bergsturzes hierher gelangten. Bizarre Felsformationen, enge Schluchten und steinerne Gänge müssen hinter sich gelassen werden – zum Teil müssen die Hände zur Unterstützung eingesetzt werden. Das alles in Kombination mit atemberaubenden Panoramen: Der Latemar scheint zum Greifen nah, der Ausblick auf den Rosengarten ist unglaublich. Start- und Zielpunkt ist der Karerpass auf 1752 Metern Meereshöhe. Die Streckenlänge beträgt 8,6 Kilometer mit etwas mehr als 400 Höhenmetern im Auf- und Abstieg.

Und natürlich dürfen auch die kleineren Mountainbikerinnen und Mountainbiker nicht zu kurz kommen. Dafür wurde vor einigen Jahren der Carezza Trail geschaffen, ein 4,6 Kilometer langer Bike-Park, der mit Steilkurven, kleinen Brücken und Sprüngen besonders bei Kindern und Jugendlichen gut ankommt, aber auch die im Herzen jung gebliebenen Biker nicht kaltlässt. Fünf Ausflugsziele in Carezza Dolomites also, die untermauern, dass im Eggental immer etwas los und für jeden Geschmack etwas dabei ist.