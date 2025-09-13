Beklemmend: Frau in Weingut am Gardasee gefesselt aufgefunden

Von: mk

Polpenazze del Garda – Ein Passant hat in der Nähe vom Gardasee im Morgengrauen eine verstörende Entdeckung gemacht. Er bemerkte eine Frau in einem Weingut, die an Händen und Fußknöcheln gefesselt war. Die Carabinieri ermitteln.

Zu dem Vorfall ist es am Donnerstag in Polpenazze del Garda in der Provinz Brescia gekommen – eine Ortschaft, die etwa vier Kilometer westlich vom Westufer des Sees entfernt liegt. Die Frau war offensichtlich verwirrt.

Neben den Carabinieri wurde auch ein Rettungswagen gerufen. Die Sanitäter versorgten die Frau, die sich offenbar in trunkenem oder berauschtem Zustand befand. Sie hatte keine Papiere bei sich und konnte nicht erklären, was vorgefallen war. Weil sie in der Lage war, ihren Namen zu nennen, war es den Ermittler jedoch möglich, sie zu identifizieren.

Demnach handelt es sich um eine 47-Jährige, die ursprünglich aus dem Ausland stammt. Sie war an Händen und Fußknöcheln mit Bändern gefesselt. Wer dafür verantwortlich ist, liegt nach wie vor im Dunkeln.

Die Frau wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Nachdem sie die Ärzte mehrere Stunden lang beobachtet hatten, konnte sie wieder entlassen werden.

Rätselhaft bleibt der Fall allemal. Die Ermittler hoffen, dass die Erinnerung der Frau wieder zurückkehrt. Gleichzeitig werden Aufnahmen von Überwachungskameras aus der Umgebung analysiert, um das Geschehen zu rekonstruieren. Auch die Kenntafeln von Fahrzeugen, die am Ort des Geschehens vorbeigefahren sind, sollen überprüft werden.