Rotary-ARThandicap Award: Kunst schafft Raum

Von: Ivd

Brixen – Rotary setzt mit dem ARThandicap Award 2026 ein klares Zeichen für gelebte Inklusion in Südtirol. Kunst soll dabei zeigen, was oft im Alltag übersehen wird: die Kraft, Kreativität und Ausdrucksstärke von Menschen mit Beeinträchtigung.

Seit 2015 organisieren die Südtiroler Rotary Clubs im Zweijahresrhythmus einen Kunstbewerb und eine Ausstellung für Kreative mit körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Ziel ist es, ihnen Bühne, Wertschätzung und eine professionelle Beurteilung ihres Schaffens zu geben – und zugleich Angehörigen und Betreuenden Stolz und Freude zu ermöglichen.​

Für die Ausgabe 2026 steht erneut Landeshauptmann Arno Kompatscher mit mehreren Landesräten sowie das Südtiroler Kulturinstitut mit Präsident Hans Christoph von Hohenbühel als Unterstützer hinter dem Projekt. Teilnahmeberechtigt sind in Südtirol wohnhafte Menschen mit Behinderung ab dem vollendeten sechzehnten Lebensjahr. Pro Person können bis zu drei Arbeiten – Zeichnungen, Malereien, Drucke oder Plastiken – eingereicht werden.​

Einsendeschluss ist der 3. April 2026. Eingereicht wird entweder per E-Mail an bressanone-brixen@rotary2060.org oder per Post an den Rotary Club Brixen, c/o Hotel Elephant, Weißlahnstraße 4, 39042 Brixen, Kennwort „Rotary-ARThandicap-Award“. Eine Jury wählt die zwanzig überzeugendsten Werke aus und vergibt drei Förderpreise.​

Die ausgewählten Arbeiten sind vom 4. bis 7. Juni 2026 im Waltherhaus in Bozen zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung am 4. Juni um 18.00 Uhr werden die Preisträgerinnen und Preisträger ausgezeichnet und ein Werkskatalog präsentiert – ein weiterer Schritt hin zu einer Gesellschaft, in der Vielfalt als Stärke verstanden wird.​