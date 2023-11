Rück- und Ausschau am Fest der Patronin der Kirchenmusik

Bozen – Am 22. November feiern wir das Fest der Heiligen Cäcilia, der Schutzpatronin der Kirchenmusik. Längst wirft ihre Legende einige Fragen auf und vermutlich kam sie durch einen Übersetzungsfehler zu ihrem Patronat. Nichtsdestotrotz wird sie als Schutzheilige der Musiktreibenden gefeiert und ihr Fest ist Anlass für Rück- und Ausschau.

Ein Kirchenchor ist kein Selbstläufer. Es bedarf vieler einsatzbereiter Frauen und Männer, damit sich die zahlreichen Vereine in zahlreichen Proben auf die liturgischen Gestaltungen im Kirchenjahr vorbereiten können und damit diese gut gelingen. Vom Chorleiter, der für die musikalischen Inhalte verantwortlich ist bis hin zur Obfrau, die für einen reibungslosen organisatorischen Ablauf sorgt, greifen hier wie in einem Uhrwerk viele Räder ineinander. Nicht zu vergessen sind neben den Kirchenchören die zahlreichen Organisten und Kantoren, die sich mit viel Einsatz auf ihre Aufgaben vorbereiten und durch ihr Musizieren einen tragenden Beitrag zur Liturgie leisten.

„Unsere Mitgliedsvereine haben in aufopfernder Weise das ganze Kirchenjahr hinweg regelmäßig und beständig ihren wichtigen Dienst in der Kirche und in den verschiedenen Liturgiefeiern geleistet“, dankt der Verbandsvorsitzende Heinrich Walder und stellt weiter fest: „Die Kirchenchöre verkünden mit ihrem Gesang das Lob Gottes, bereiten vielen Menschen damit eine Freude und bestärken sie auch im Glauben.“

Bei vielen Kirchenchören gibt es Nachwuchsprobleme. Junge Menschen für die Vereinsgemeinschaften und damit verbundenen regelmäßigen Terminen zu begeistern, ist keine leichte Aufgabe, schon gar nicht im kirchlichen Bereich. Der Verband der Kirchenmusik Südtirol ist deshalb bemüht, Hilfen zur „Selbsthilfe“ und Weiterbildungsmöglichkeiten anzubieten. „In der Vergangenheit haben wir Angebote zum Thema Mitgliedergewinnung abgehalten und werden weiterhin versuchen zu motivieren, damit die Vereine Tipps erhalten um andere für ihre Herzenssache Kirchenmusik zu begeistern und um ihre Tätigkeit auch nach außen sichtbar und interessant zu gestalten“, so Geschäftsführer Michael Erschbamer.

Bekannt ist Cäcilia als Nothelferin und seit dem Spätmittelalter als Patronin der Kirchenmusik. Dieses Patronat verdankt sie einem Übersetzungsfehler: In der Leidensgeschichte der Heiligen Cäcilia weist eine Stelle darauf hin: “cantatibus organis”. In der Antike waren “Organa” (vom griechischen organon = Werkzeug) beliebige Instrumente. Erst seit dem Mittelalter wird “organon” mit der Orgel gleichgesetzt. Deshalb wurde Cäcilia auf späteren Darstellungen öfter mit einer Orgel gezeigt.

Da der eigentliche Gedenktag dieses Jahr auf die Wochenmitte fällt, feiern die Vereine unterschiedlich: Einige bereits am Sonntag, 19. und andere am 26. November, dem letzten Sonntag im Kirchenjahr, dem Christkönigssonntag. Mit dem ersten Adventssonntag beginnt nun ein neues Kirchenjahr und gleichzeitig die intensivste, aber für viele die schönste Zeit im Tätigkeitsjahr der Kirchenchöre. Der Verband der Kirchenmusik Südtirol unterstützt die Kirchenchöre als Ansprechpartner der Diözese Bozen-Brixen im Bereich der Kirchenmusik.