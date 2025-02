Safer Internet Day: Über 230 Kinder und Jugendliche im NOI Techpark

Von: mk

­Bozen – Mehr als 230 Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen waren am 10. Februar beim Abschlusstag des Projekts “MiniNOI meets the AI” im NOI Techpark in Bozen mit dabei. Die Veranstaltung wurde von der italienischen Bildungsdirektion und dem NOI Techpark organisiert, um ein bewusstes und verantwortungsvolles Verhalten im Umgang mit dem Internet und neuen Technologien zu fördern.

“Dies ist eines unserer wichtigsten Projekte im Bereich der digitalen und gesellschaftlichen Bildung”, betonte der italienische Bildungslandesrat Marco Galateo. “Dank solcher Initiativen haben in den vergangenen fünf Jahren über 3000 Kinder gelernt, das Internet auf bewusste Weise zu nutzen. Ich bin überzeugt, dass wir gerade durch die Schule und durch die Zusammenarbeit mit dem regionalen Umfeld die Grundlagen für eine inklusive, transparente und partizipative Gesellschaft schaffen, die von den Möglichkeiten des Digitalen profitiert”, sagte Galateo.

Der Projektschwerpunkt 2025 lag auf neuen Technologien, die auf maschinellem Lernen und Künstlicher Intelligenz basieren. Die Kinder und Jugendlichen konnten diese nicht nur selbst testen, sondern auch analysieren, um deren Lern- und Trainingsmechanismen besser zu verstehen. “Die digitale Welt bietet ein großes Potenzial für Lernen und Unterhaltung, birgt aber auch viele Risiken, denen Kinder oft schon in sehr jungem Alter ausgesetzt sind”, erklärte Schulamtsleiter Vincenzo Gullotta. “Die Aufgabe der Schule ist es, sowohl Lehrkräfte als auch Schülerinnen und Schüler über die großen Chancen und Gefahren im Internet aufzuklären und für jede Altersstufe geeignete Werkzeuge und Ratschläge für eine sichere Nutzung digitaler Technologien bereitzustellen”, ist Gullotta überzeugt.

“Das Verständnis dieser Werkzeuge und ihrer Funktionsweise ist entscheidend, um sie bewusst und kritisch nutzen zu können”, sagte Elisa Weiss, Leiterin der Abteilung MiniNOI & Public Engagement im NOI Techpark. “Mit einem Chatbot ein Märchen zu schreiben oder durch gezielte Eingaben Bilder zu generieren, sind neue Kompetenzen, die in Zukunft immer wichtiger werden”, meinte Weiss.