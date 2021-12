Schlanders: Der „Weihnachtsweg“ lädt zur Besinnung ein

Schlanders – Zum ersten Mal wurde von den Christengemeinden Südtirol-Schlanders in Zusammenarbeit mit dem Verein „new life EO“ ein sogenannter „Weihnachtsweg“ in Schlanders eingerichtet, der bis zum 06.01.22 zu besichtigen sein wird. Es handelt sich dabei um fünf Stationen, an denen die Weihnachtsgeschichte kreativ dargestellt wird.

Eine Begleitbroschüre dient zum Verständnis und gibt Anregungen zum Nachdenken und für persönliche Anwendungen. So soll der Weihnachtsweg die Botschaft von Weihnachten den Menschen neu nahebringen und bietet sich als Besinnungs- und Meditationsweg, aber auch als Erlebnisweg für die ganze Familie, auf dem es auch für Kinder Vieles zu entdecken gibt.

Start des Weihnachtsweges ist vor dem Kondominium Schweitzer, Dr.-H.-Vögelestr.7 (Stainerparkplatz) und führt dann hinauf zur Sonnenpromenade. Offizielle Eröffnung des Weihnachtsweges mit Bürgermeister Dieter Pinggera fand am Samstag, den 18.12.2021, um 15.00 Uhr vor dem Kondominium Schweitzer statt.

Weihnachtsweg_Broschüre