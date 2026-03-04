Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Schriftsteller Peter Schneider starb im Alter von 85 Jahren
Schneider hatte Mut zum Anecken

Schriftsteller Peter Schneider starb im Alter von 85 Jahren

Mittwoch, 04. März 2026 | 17:12 Uhr
Schneider hatte Mut zum Anecken
APA/APA/dpa/Jens Kalaene
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der Schriftsteller Peter Schneider ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Schneider galt als hellsichtiger Essayist mit dem Mut zum Anecken und als vielseitiger Autor, der in verschiedenen literarischen Gattungen zu Hause war. Er wurde mit seiner Erzählung “Lenz” (1973) bekannt, die gerade für die Generation der 68er zur identitätsstiftenden Lektüre wurde.

Als Analyse des Lebens im geteilten Berlin galt sein Roman “Mauerspringer” (1982). Erst Ende 2025 erschien sein letzter Roman “Die Frau an der Bushaltestelle”. “Wir verlieren einen loyalen Freund, einen wachen Geist und einen großen Stilisten”, teilte der Verlag mit. “Sein Werk wird bleiben.”

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Kommentare
45
Disput um “Remigration”: LR Achammer kritisiert Galateo scharf
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Kommentare
38
Galateo: “Wir lassen uns von niemandem belehren”
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
36
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
32
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Kommentare
26
Merz bei Trump: Trump kritisiert Madrid und London scharf
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 