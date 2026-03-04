Schriftsteller Peter Schneider starb im Alter von 85 Jahren

Von: APA/dpa

Der Schriftsteller Peter Schneider ist tot. Er starb bereits am Dienstag im Alter von 85 Jahren, wie der Verlag Kiepenheuer & Witsch in Köln unter Berufung auf seine Familie mitteilte.

Schneider galt als hellsichtiger Essayist mit dem Mut zum Anecken und als vielseitiger Autor, der in verschiedenen literarischen Gattungen zu Hause war. Er wurde mit seiner Erzählung “Lenz” (1973) bekannt, die gerade für die Generation der 68er zur identitätsstiftenden Lektüre wurde.

Als Analyse des Lebens im geteilten Berlin galt sein Roman “Mauerspringer” (1982). Erst Ende 2025 erschien sein letzter Roman “Die Frau an der Bushaltestelle”. “Wir verlieren einen loyalen Freund, einen wachen Geist und einen großen Stilisten”, teilte der Verlag mit. “Sein Werk wird bleiben.”