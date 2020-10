Schützenkompanie Nals restauriert Wegkreuz in der Schwimmbadstraße

Nals – Der Zahn der Zeit nagte schon länger am „Beckenbauer-Kreuz“ am nördlichen Dorfende in der historischen römischen „Via Claudia Augusta“, der heutigen Schwimmbadstraße. Ein Verkehrsunfall gab dem morschen Kreuz dann den Rest und übrig blieben nur einige Trümmer.

Die Schützen von Nals nahmen sich dann dem Wegkreuz an und ließen es von der Zimmerei Innerhofer in Vöran komplett neu gestalten. Für die Finanzierung gebührt der Gemeinde Nals ein großes Vergeltsgott; die Kompanie spendierte das innere Kreuz mit Korpus.

Aufgestellt wurde das neue lärcherne Wegkreuz kürzlich von einigen Nalser Schützen; die Einweihung erfolgt auf Grund der derzeitigen epidemiologischen Situation zu einem späteren Zeitpunkt.