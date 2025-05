Schule am Meer: 860 Schüler aus Südtirol verlegen ihren Unterricht

Von: mk

Caorle/Cesenatico – In den beiden Ferienanlagen der Caritas, der „Kollo“ in Caorle und den 12Stelle in Cesenatico, stehen derzeit die sogenannten Schulprojektwochen an. Diese Initiative bringt seit Jahren Schülerinnen und Schüler der italienisch- und deutschsprachigen Grund- und Mittelschulen aus Südtirol zusammen.

Vom 11. Mai bis zum 6. Juni nehmen heuer 860 Schülerinnen und Schüler aus 26 Südtiroler Schulen die Möglichkeit wahr, fünf oder sechs Tage lang Unterricht direkt am Meer zu erleben. Die Ferienanlagen der Caritas in Caorle und Cesenatico bieten dafür den passenden Rahmen.

Die sozialen Themen und die Sprachpartnerschaften fördern dabei das Erlernen der Zweitsprache und ergänzen den traditionellen Unterricht durch direkte Begegnungen zwischen Schülerinnen und Schülern verschiedener Schulen. Während ihres einwöchigen Aufenthalts in der Ferienanalge 12Stelle in Cesenatico oder der Kollo in Caorle können die italienisch- und deutschsprachigen Kinder kulturelle und Freizeitaktivitäten gemeinsam erleben und ihre gegenseitige Verständigung vertiefen. Jede Lehrkraft kann den Unterricht frei gestalten – sei es zur Prüfungsvorbereitung, als Sportwoche oder andere Aktivitäten. So entsteht eine einzigartige Lernumgebung, die den Austausch und das gemeinsame Lernen in entspannter Atmosphäre fördert.

„Als youngCaritas freuen wir uns, dank der Zusammenarbeit mit den Schulen und Lehrkräften diese wichtige Bildungserfahrung für Kinder und Jugendliche beider Sprachgruppen erneut anbieten zu können. Unser Ziel ist es, das Interesse an der jeweils anderen Sprache zu fördern, den kulturellen Austausch zu unterstützen und vor allem eine gesunde soziale Interaktion zu ermöglichen – heute wichtiger denn je für die Entwicklung der jungen Generationen“, erklären Daniel Donner, Leiter der youngCaritas, und Koordinatorin Francesca Mura, die das pädagogische Projekt betreuen.

Nach den Schulprojektwochen beginnt dann in den Ferienanlagen der die Sommersaison: am 14. Juni in Caorle (sowohl in der Villa Oasis als auch in der Kollo) und am 18. Juni in Cesenatico. Anmeldungen sind möglich, solange es verfügbare Plätze gibt.