Schulprojekt “Clever gebaut”: Selbst entwickelte Spiele prämiert

Brixen – Beim Schulprojekt “Clever gebaut” beschäftigten sich Mittelschülerinnen und Mittelschüler mit speziellen Lösungsstrategien. Anhand eines Materialpaketes entwickelten sie im Team Brettspiele. Dabei konnten sie verschiedene Arbeitsbereiche eines Unternehmens kennenlernen: Sie versuchten sich als Designerin und Designer bei der Ausarbeitung der Spielzeugidee, befassten sich mit der technischen Gestaltung und handwerklichen Umsetzung und kümmerten sich um das Marketing. Dazu gehörte es unter anderem, ein passendes Logo zu entwickeln.

Auf diese Weise konnten die Schülerinnen und Schüler verschiedene Aufgabengebiete eines Unternehmens ausprobieren und herausfinden, welche ihnen am meisten liegen.

Am Projekt zur Technikförderung, das im November 2022 von der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion gestartet wurde, haben sich fünf Mittelschulklassen mit je vier Spielen beteiligt. Heute fand es mit der Prämierungsfeier an der Landesberufsschule für Handel, Handwerk und Industrie “Christian Josef Tschuggmall” in Brixen seinen Abschluss. Dabei wurden fünf der zwanzig eingereichten Spiele ausgezeichnet und ein Publikumspreis vergeben.

Vier-Personen-Spiel “Black Hole” gewinnt

Beim Siegerprojekt “Black Hole”, das Emmy Lang, Anna Ruth Rollo, Lilly Braun und Vera Geier von der 3A der Mittelschule Mariengarten entwickelt haben, handelt es sich um ein Spiel für vier Personen. Jeder Spieler und jede Spielerin bekommt zwei Spielfiguren. Ziel ist es, schnellstmöglich mit beiden Spielfiguren den Planeten Erde zu erreichen. Auf dem Weg dorthin treffen die Spielerinnen und Spieler auf Planeten, wo sie unterschiedliche Anweisungen bekommen, sie erreichen Sterne und Schwarze Löcher. Wenn eine Spielfigur in ein Schwarzes Loch fällt, muss sie zum Ausgangspunkt zurückkehren. Der Würfel, auf dem die Zahlen 1 bis 5 und ein Symbol abgebildet sind, entscheidet über die jeweiligen Spielschritte. Wird das Symbol gewürfelt, muss man so lange an einer speziellen Kurbel drehen, bis sich das nächste Loch im Spielfeld öffnet.

Den zweiten Platz eroberten Viktoria Hofer, Miriam Profanter, Felix Schrott und Elias Vigl von der 3G der Mittelschule Klausen mit “Fantastic Goal”. Ali Aghadavood Jolfaei, Christopher Bondi, Tamar Hofer und Emilia Wieser von der 1B der Mittelschule Gossensaß sicherten sich mit “Attacke” Platz drei. “Street Bowling” nennt sich das Spiel, mit dem David Kager, Nathalie Dollinger, Maya Piedimonte und Anna Maier von der 3A Mittelschule Mariengarten auf Platz vier landeten. Auf Rang fünf landete “Wirf sie um” von Yassin Assai, Eva Holzer, Fitim Murati und Adam Staudacher der 2A der Mittelschule Gossensaß. Der Publikumspreis ging an “Super Fly” von Armin Gogl, Johanna Pittracher, Nadja Seidner und Thomas Strickner von der 1A der Mittelschule Gossensaß.

An der Abschluss- und Prämierungsfeier nahmen neben den Schülerinnen und Schülern mit ihren Lehrpersonen auch die Direktorin der Pädagogischen Abteilung der Deutschen Bildungsdirektion, Gertrud Verdorfer, Projektkoordinator Christian Blaas sowie der Vize-Direktor des Wirtschaftsverbandes Handwerk und Dienstleister (lvh.apa), Walter Pöhl, und Elisabeth Mahlknecht, ebenfalls vom Wirtschaftsverband Handwerk und Dienstleister, teil. Von einem gelungenen Projekt sprach Koordinator Blaas : “Für mich war es toll anzusehen, wie getüftelt und gewerkelt wurde und wie die Jugendlichen im Team beeindruckende Spiele mit einem integrierten Mechanismus erstellt haben.”