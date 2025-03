Schweizer Autor Peter Bichsel 89-jährig gestorben

Von: APA/sda

Peter Bichsel galt als eine der wichtigsten Stimmen der Schweizer Literatur mit internationaler Ausstrahlung. Als Meister des Erzählens wurde er viele Jahrzehnte gefeiert. Berühmtheit erlangte er mit seinem Erzählband “Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennen lernen” (1964), mit dem er sich auf Anhieb auch im Ausland größte Anerkennung verschaffte. Am Samstag ist der Autor im Alter von 89 in Solothurn gestorben, wie der Suhrkamp Verlag bekannt gab.

Bichsels legendäre Milchmann- und Kindergeschichten sind bis heute Schullektüre in der Schweiz. Über Jahrzehnte haben seine Kolumnen eine breite Leserschaft erreicht. In zahllosen Interviews hat er Einblick in sein Denken und Empfinden gegeben. Diese Popularität hat mit der Art zu tun, wie er erzählt und argumentiert hat. Bichsel war ein echter Erzähler. Seine Geschichten und Gedanken trug er vor, als hätte er sie beim Reden fortwährend entwickelt. Der Hochmut des Wissenden ist ihm völlig abgegangen. Dabei täuscht die vordergründige Einfachheit seiner Sprache gerne darüber hinweg, dass in seinen Geschichten ein Stachel der Irritation oder des Widerspruchs steckt.

Ein Lehrer fürs Leben

Bichsel kam 1935 in Luzern zur Welt, er wuchs in Olten auf und besuchte in Solothurn das Lehrerseminar. Anschließend wirkte er von 1955 bis 1968 in der Region Solothurn als Primarlehrer, “aus Überzeugung”, wie er einmal schrieb. “Ich wollte der Menschheit etwas beibringen, ich wollte die Menschheit verändern.”

Wie wichtig gerade eine Lehrperson sein kann, hat er selbst erfahren. Seine Erweckung zum Schriftsteller verdankte er, wie er später immer wieder betont hat, seinem Lehrer Kurt Hasler. Er wäre kaum Schriftsteller geworden, schreibt er, wenn dieser nicht “unter dem Schutt von dreißig Rechtschreibfehlern” sein Talent entdeckt hätte. Nicht zuletzt wegen dieser Erfahrung hat er sich immer wieder mit der Rolle des Lehrers und mit der chancengerechten Schule befasst.

Euphorische Kritik

Mitten in die Lehrerzeit fiel 1964 das Erscheinen von “Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen”. Bichsel erregte auf Anhieb Aufsehen. Die Koryphäe der Literaturkritik, Marcel Reich-Ranicki, verlieh ihm mit einer euphorischen Kritik die literarischen Weihen und verkündete “die Entdeckung eines jungen, bisher gänzlich unbekannten und zugleich hochbegabten Schriftstellers”.

Damit war der Grundstein für ein literarisches Werk gelegt, das, so Reich-Ranicki, sein “eigenartiges Maß in sich” hat. In den Milchmann-Miniaturen ist ein literarischer Stil angelegt, der in den unterschiedlichsten Facetten zum Kennzeichen Bichsels wurde: vertrackt einfach. Nichts klingt so unverwechselbar leicht wie eine Geschichte aus seiner Hand.

Bichsel wurde dafür zahlreich ausgezeichnet, etwa mit dem Großen Schillerpreis (2012), mit dem Solothurner Literaturpreis ((2011) oder mit dem Gottfried-Keller-Preis (1999). Die Theologische Fakultät der Universität verlieh ihm 2004 den Ehrendoktortitel.

Was wäre, wenn…

Die Triebfeder von Bichsels Erzählen ist der Konjunktiv “Was wäre wenn”. Bichsel-Geschichten klingen verführerisch leicht. Wir lesen mit und denken: Genau so könnte es sein – oder umgekehrt. Und zwischen den Zeilen spüren wir, dass es das Wahre nur gibt, wenn wir das wahrhaftig Mögliche verteidigen.

Lassen wir uns aber nicht täuschen. So einfach seine Sätze anmuten, so verraten sie dennoch einzigartiges Raffinement und wohl bedachte Klarheit. Ihr Geheimnis liegt im feinen, oft unmerklichen Verstoß gegen Konventionen – grammatikalische wie rhetorische.

Bichsel knüpfte keine Pointen und verkündete keine Botschaft. Lieber hielt er mitten in einer Erzählung inne, um deren Fortgang und Ende den Leserinnen und Lesern zu überlassen. Damit wollte er ihnen, wie er einmal sagte, “die Möglichkeit geben, weiterzudenken, weiterzuarbeiten, mitzuarbeiten an diesen Geschichten”.

Das Kolumnen-Gebirge

Peter Bichsels Werk umfasst eine Reihe von Erzählbänden wie “Die Jahreszeiten” (1967), ihm selbst vielleicht das liebste Buch, “Zur Stadt Paris” (1993) oder “Cherubim Hammer und Cherubim Hammer” (1999). Dazu gibt es von ihm Reden und Essays, in Büchern wie “Des Schweizers Schweiz” (1969) oder “Schulmeistereien” (1985).

Vor allem aber sind die unzähligen Kolumnen zu seinem Markenzeichen geworden. In vierzig Jahren entstand ein Geschichtengebirge, das getrost sein Opus magnum genannt werden darf. In seinen Kolumnen hat Bichsel die Kraft des Erzählens mit politischem Einspruch und poetischer Raffinesse verbunden. Es ist kein Zufall, dass er sich besonders für diese Textform erwärmte, die eigentlich eher journalistisches als literarisches Ansehen genießt.

Der erzählende Gestus und die behutsam abwägende Art dieser kurzen Texte gibt den Leserinnen und Lesern das gute Gefühl, ernst genommen zu werden, gerade auch da, wo ihnen der Autor mit Leidenschaft widerspricht.

So einzigartig wie populär

In den letzten Jahren hatte sich Peter Bichsel vom Schreiben zurückgezogen. Er sei kein leidenschaftlicher Schriftsteller, beteuert er. Viel wichtiger sei ihm das Erzählen. Glücklicherweise gibt es von ihm eine Reihe von Büchern und Texten, deren Lebensklugheit, wie der Autor Ralf Rothmann schreibt, “immer wieder Mut macht zur eigenen Geschichte und aus der Sprachlosigkeit heraushilft”. Genau das macht Peter Bichsel so einzigartig wie populär.

Am Samstag ist er in einem Pflegeheim in Zuchwil “friedlich eingeschlafen”. Er hätte seinen runden Geburtstag (24. März) gerne noch gefeiert. Nicht zuletzt, weil dann ein dem Autor gewidmetes Projekt eingeweiht werden sollte: das “Büro Bichsel”. Mit dem 2024 gegründeten dreiteiligen Projekt, das ein Mobiles Museum, eine Webseite und in der Solothurner Altstadt einen Lese- und Begegnungsraum umfasst, sollen Bichsels Themen über seinen Tod hinaus lebendig bleiben.

(S E R V I C E – www.buerobichsel.ch )