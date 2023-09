SHB: “Ein düsteres Jubiläum”

Bozen – Der Südtiroler Heimatbund erinnert an ein folgenschweres Ereignis im September 1963.

Am 29. August 1963 waren acht wegen grausamer Folterungen Südtiroler Häftlinge angeklagte Carabinieri von dem Schwurgericht in Trient freigesprochen worden. Gegen zwei weitere Carabinieri war das Verfahren wegen Amnestie eingestellt worden. In Österreich kam es nun zu Protestdemonstrationen und die österreichische Presse bezeichnete den Trienter Prozess durchwegs als lächerliche Augenauswischerei. Der Staatsanwalt habe sich dort wie ein Verteidiger der angeklagten Carabinieri benommen gehabt.

Daraufhin legten in der Nacht des 23. September 1963 italienische Neofaschisten in Ebensee in Österreich eine Bombe auf eine Gondel der Feuerkogelseilbahn, mit welcher in der Früh eine Schulklasse auf den Feuerkogel gefahren wäre. Gott sei Dank wurde diese Bombe, welche auf die Vernichtung von Menschenleben abgezielt hatte, rechtzeitig entdeckt. Bei der Bombe fanden die Entschärfer ein Plastiksäckchen, welches 20 Abzeichen der neofaschistischen Organisation „Giovane Italia“ enthielt.

Die Gondel, auf welcher die Sprengladung angebracht war und das aufgefundene Abzeichen der „Giovane Italia“

Zum gleichen Zeitpunkt detonierte eine Sprengladung in der Nähe von Ebensee und zerstörte das „Löwen- Denkmal“, welches zu Ehren des Kaisers Franz Josef errichtet worden war. Am Tatort fanden sich mehrere Blanko-Ausweise der neofaschistischen Jugendorganisation „Giovane Italia“. Diese trugen den warnenden Aufdruck: „I CARABINIERI NON SI TOCCANO“ – „Die Carabinieri sind unantastbar“.

Die Neofaschisten waren in der Nacht auch in die nahe gelegene Saline Ebensee eingedrungen und hatten dort Sprengladungen Sprengfallen an die Solebehälter gelegt, die mit Zugzündern versehen und als Sprengfallen für die Entschärfer gestaltet waren. Bei der Entminung fand daher auch der Linzer Gendarmerieinspektor Kurt Gruber den Tod und der Bezirksinspektor Johann Winkler erlitt schwerste Verletzungen. Er blieb sein Leben lang invalid.

Der verletzte Gendarmeriebeamte Karl Winkler wurde mit dem Hubschrauber in die Klinik geflogen. Er konnte gerettet werden, blieb aber sein Leben lang invalide.

Bei allen noch intakt aufgefundenen Ladungen stelle es sich heraus, dass es sich um einen italienischen Pionier-Sprengstoff handelte und auch die Zeitzündvorrichtungen italienischer Herkunft waren. Sprengstoff und Zeitzünder waren identisch jenen, welche bei der Sprengung des Andreas-Hofer-Denkmals am Bergisel in Innsbruck zwei Jahre zuvor verwendet worden waren.

Als es ein Jahr später in Mailand zu Anschlägen auf Parteilokale kam, wurden am 17. Februar 1965 mehrere Neofaschisten der Organisation „Giovane Italia“ verhaftet. Bei ihnen wurden Beweise für ihre Täterschaft gefunden und sie gestanden die Anschläge in Ebensee.

Die italienische Justiz half ihnen rasch wieder aus der Klemme. Sie wurden auf freien Fuß gesetzt, wonach sich die meisten von ihnen rasch ins Ausland absetzten. Dann erfolgten Amnestierungen und Verfahrenseinstellungen. Zuletzt wurde nur ein einziger der faschistischen Täter vor Gericht gestellt und am 25. Jänner 1969 zu 1 Jahr Gefängnis auf Bewährung verurteilt.

Nur ein einer der Mörder wurde vor Gericht gestellt und erhielt eine lächerlich geringe und bedingte Strafe.

Die anderen Mittäter wurden in Abwesenheit zu geringen Gefängnisstrafen verurteilt, die in den folgenden Jahren amnestiert oder wegen Verjährung aufgehoben wurden. Keiner der an der Mordtat von Ebensee Beteiligten musste auch nur einen Tag in Strafhaft verbringen.

Der Familie des inzwischen weitgehend vergessenen Opfers Kurt Gruber war hingegen die „lebenslängliche Strafe“ auferlegt, ohne Vater und Ehemann auskommen zu müssen.