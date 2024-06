Silbernes für Claras Gitschn

Von: mk

Brixen – Seit 25 Jahren gibt es am Vinzentinum in Brixen einen Mädchenchor. Und seit 25 Jahren leitet Clara Sattler die Geschicke dieses mittlerweile 64 Frau starken Ensembles. Mit einem Abschlusskonzert im Parzivalsaal beendete der Chor in der letzten Schulwoche die Jubiläumssaison.

Das Abschlusskonzert war der zweite große Höhepunkt anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Mädchenchors. Bereits im Mai wurde mit der Aufführung des “Te Deum” im Brixner und Bozner Dom das Jubiläum begangen. Zum “Heimspiel” im Parzivalsaal stellten sich dann der Vinzentiner Knabenchor und einige Ensembles und Solosänger/-innen als Gratulanten ein und präsentierten zusammen mit den Jubilarinnen dem Publikum einen bunten Mix aus Volksmusik und zeitgenössischen Popsongs.

Zwar ist die Volksmusik Clara Sattlers Steckenpferd, aber auch klassische Werke und zeitgenössische Popmusik müssen ihren Platz im Repertoire finden. „Es ist für Musiker immens wichtig, den Blick zu weiten und die Komfortzone hin und wieder zu verlassen“, betont die Chorleiterin.

Mit zarten 20 Jahren war Sattler 1983/84 als Musiklehrerin ans Vinzentinum gekommen. Sie kann sich noch gut daran erinnern: „Ich habe in der Mittelschule Musik unterrichtet. Vor mir 33 Buben – alle einen Kopf größer als ich.“ Damals war an einen Mädchenchor also noch nicht zu denken, denn die ersten Mädchen kamen erst 1996 in die Mittelschule. Drei Jahre später im Dezember sollte eine Goethefeier im Parzivalsaal musikalisch mitgestaltet werden. Dafür studierte Musiklehrerin Sattler mit ein paar Mädchen einige Lieder ein. Das war die Geburtsstunde des Mädchenchors. „Danach haben wir erreicht, dass wir einmal pro Woche proben dürfen.

In der Folge ging es rasch bergauf. Der Chor wurde Mitglied im Südtiroler Sängerbund, dem heutigen Chorverband. Aus den anfänglichen 15 Mitgliedern wurden bald 30. Für Mittelschülerinnen, die die Musikmittelschule besuchten, war das Chorsingen verpflichtend. Mittlerweile ist der Mädchenchor eine wichtige Säule der Vinzentiner Musikpädagogik. Die Mädchen nehmen regelmäßig erfolgreich an Wettbewerben und Festivals teil und begeben sich einmal jährlich auf eine kleine Chorreise.

Für ihre Verdienste wurden Chorleiterin Clara Sattler und ihr Mädchenchor am Ende des Jubiläumskonzertes auch mit Ehrenurkunden des Südtiroler Chorverbandes ausgezeichnet.