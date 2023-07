„Singen ist wie Fußballspielen“

Brixen – Am gestrigen Mittwoch wurde die sechste Vinzentiner Knabensingwochen „Boys Voice – Jungs machen Musik“ mit einem kleinen Konzert Parzivalsaal beendet. Ziel der Initiative ist es, Buben unter professioneller Anleitung für das gemeinsame Singen zu begeistern. „Boys Voice“ wird vom Südtiroler Chorverband und dem Vinzentinum organisiert.

Die Bezirkschorleiterin des Eisacktales, Verena Gruber, überzeugte sich beim Konzert persönlich davon, was die 29 teilnehmenden Buben gemeinsam mit dem Vinzentiner Knabenchorleiter Andrea Tasser und dem Stimmbildner der Wiltener Sängerknaben, Albert Frey, in fünf Tagen zustande gebracht haben. Ganze elf Lieder – von geistlich bis rockig und vom Zulu-Traditional bis zum Tiroler Volkslied – wurden in der kurzen Zeit einstudiert. Neben den intensiven Proben wartete bei der Singwoche ein von Sigrid Gatterer und Sebastiano Toso gestaltetes Freizeitprogramm auf die Sänger.

Projekte wie diese seien entscheidend für die Zukunft des Chorwesens in Südtirol, betont Andrea Tasser, der auch Domkapellmeister von Brixen ist: „In vielen Chören fehlen die Männerstimmen. Doch entgegen der landläufigen Meinung haben auch Buben Spaß am Singen – die Stimmung und das Gemeinschaftsgefühl sind dabei vergleichbar mit einer Fußballmannschaft. Singen im Chor bedeutet, ein Team zu sein, aufeinander zu hören und diszipliniert bei einer Sache zu bleiben.“