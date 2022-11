SKJ-Adventskalenderaktion: “Im Guten verbunden”

Bozen – „Im Guten verbunden – Von guten Taten und langen Traditionen.“ Diesen Titel trägt der heurige Advents- und Jahreskalender von Südtirols Katholischer Jugend (SKJ). Am 12. und 13. November wird mit dem landesweiten Verkauf der Kalender gestartet. Der Erlös wird gespendet und kommt Familien, Kindern und Jugendlichen in Südtirol zu Gute.

Seit 1984 gibt es die Adventskalenderaktion von Südtirols Katholischer Jugend schon. In diesem Jahr wurde der Kalender von der SKJ-Ortsgruppe Lengmoos/Klobenstein gestaltet. Im Frühjahr 2022, als sich die Jugendlichen im Jugendhaus Hahnebaum in Passeier voller Tatendrang an die Gestaltung des Kalenders machte, hatten sie eines ganz besonders im Auge: Wertschätzen wir die lieben Menschen in unserem Leben genug? Nehmen wir uns bewusst Zeit für unsere Lieben? Besonders der Advent ist oft hektisch, deshalb hat sich die Gruppe beim Adventskalender dazu entschieden, die Leser dazu anzuregen, sich Zeit für andere zu nehmen. Die Botschaft lautet: “Wir wollen mit unseren Mitmenschen im Guten verbunden sein!”

„Wir hatten ein sehr lustiges Wochenende im Jugendhaus Hahnebaum. Es war eine tolle Erfahrung, wie von der Idee bis zum Bild und dem dazu passenden Text alles der Reihe nach entstand“, erzählen Sandra, Judith und Patrick von der Projektgruppe. Heraus kam ein Adventskalender, der dazu anregen soll, kleine gute Taten im Alltag zu vollbringen. „Besonders in der Adventszeit wäre es schön, mit seinen Mitmenschen im Guten verbunden zu sein, anstatt sich in Hektik und Stress zu verlieren“, betont Sara Burger, 2. Landesleiterin von Südtirols Katholischer Jugend.

Südtiroler Traditionen im Jahreskreis

Der Jahreskalender 2023 beschäftigt sich mit verschiedensten Bräuchen und Traditionen aus ganz Südtirol. Mit dabei sind altbekannte, gern gefeierte, aber auch in Vergessenheit geratene Traditionen. Die Jugendlichen stellen diese mit ihren Reimen und größtenteils selbstgeschossenen Fotos vor. Das Ergebnis: ein abwechslungsreicher und kreativer Advents- und Jahreskalender. Seid gespannt! „Der Kalender ist sehr schön geworden, genauso, wie wir ihn uns vorgestellt haben“, freuen sich die Jugendlichen der Ortsgruppe Lengmoos/Klobenstein.

Erlös für guten Zweck

Im November werden die Ortsgruppen von Südtirols Katholischer Jugend sowie verschiedene weitere Unterstützer:innen im ganzen Land die Kalender verkaufen. So erzählt Patrick Kornprobst von der Ortsgruppe Lengmoos/Klobenstein: „Wir werden den Kalender in Klobenstein am Samstag, 12. November nach der Vorabendmesse um 18.30 Uhr verkaufen und in Lengmoos am Sonntag, 13. November nach dem Gottesdienst um 10.00 Uhr“.

Mit dem Erlös dieser landesweiten Aktion werden das Südtiroler Kinderdorf, die Caritas und der Wünschewagen unterstützt. Im letzten Jahr konnten 11.000 Euro gespendet werden. Spenden können gerne auf folgendes Konto überwiesen werden:

IBAN: IT 63 D 03493 11600 000300011801, Südtirols Katholische Jugend

Überweisungsgrund: Adventskalenderaktion.

„Wir hoffen, dass unser Kalender auch in diesem Jahr wieder gut ankommt und wir viele Spenden sammeln können, um dadurch viele Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen“, erklärt Sara Burger.

Die SKJ-Ortsgruppen verkaufen den Advents- und Jah­reskalender landesweit ab den 12. und 13. November, um fünf Euro pro Stück. Er ist auch im SKJ-Büro am Silvius-Magnago-Platz 7 in Bozen erhältlich.