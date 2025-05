Sommer. Klang. Toblach.

Von: ka

Toblach – In Toblach wurde der Kultursommer am 23. Mai mit einem Konzert des Vokalensembles Singer Pur offiziell eröffnet. Auch in der neuen Saison stehen im und um das Kulturzentrum Gustav Mahler bis zum 10. Oktober Konzerte, Ausstellungen und Theateraufführungen auf dem Programm – die Höhepunkte: die Gustav-Mahler-Musikwochen und das Festival Dolomites.

Ausdruckstark unter den Sternen. Das Langis.klong Open Air ist ein Fixpunkt im Toblacher Sommer. Am 14. Juni bringt die 13. Auflage energiegeladene und gefühlvolle Livemusik aus Südtirol mit Louis and the Space Travellers und Summer Stained und den Niederlanden mit dem Pop/Folk-Duo Jack and the Weatherman auf die Bühne im Park des Kulturzentrums. Im Mittelpunkt steht eine Live-Performance des Bodypainters Johannes Stötter, der mit einer Illusion im UV-Licht sein Publikum in den Bann ziehen wird. Am 5. Juli findet der erste Abend der Reihe Musik im Park statt. Die drei Südtiroler Formationen Danima, Mahroots und Gota werden das Publikum in unterschiedliche Klanglandschaften entführen. Teil zwei der Reihe folgt am 23. August mit einer „Ladies Edition“, bei der die Harfenistin Franziska Steinhauser, die Duos Charisma und Sophia & Ines sowie die Singer-Songwriterin Souph auftreten.

Hochkarätig und symphonisch. Die jährliche Zeitreise ins 19. und beginnende 20. Jahrhundert findet mit den 45. Gustav-Mahler-Musikwochen vom 12. Juli bis zum 5. August statt und verspricht ein Fest für die Sinne zu werden. Etablierte Orchester wie die Jenaer Philharmonie treten ebenso auf wie Nachwuchsformationen, etwa die Junge Philharmonie Wien und die Gustav Mahler Academy. Musiker:innen aus der Region sind beim Mahler Orchestra Toblach dabei sowie beim Ensemble Divinerinnen mit der Südtiroler Klarinettistin Andrea Götsch. Außerdem kündigen sich weltbekannte Namen der klassischen Musik an, darunter John Eliot Gardiner und Mario Brunello, sowie aufstrebende Talente wie Benjamin Appl und Francesco Tropea. Aufgeführt werden unter anderem Mahlers 3. und 9. Symphonie. Im Rahmen der Mahler-Wochen feiert das Spitzenensemble der Camerata Vienna-Milano ihre Premiere in Toblach.

Jung und zauberhaft. Ein weiterer Fixtermin im Toblacher Kultursommer ist die Musikwoche des Euregio-Jugendblasorchesters samt traditionellem Konzert, das die jungen Musiker:innen heuer am 26. Juli geben. Am 24. August bietet die junge Bozner Flötistin Chantal Ramona Veit gemeinsam mit der Starpianistin Donka Angatscheva Kammermusik unter dem Titel „Flötenzauber & Pianoglanz“ dar.

Apropos Klavier: Die Miami International Piano Festival Academy ist eine kulturelle Institution auf Weltklasseniveau und Partner des Kulturzentrums. Die Kurse und Recitals der Studierenden sind für das Publikum vom 17. Juni. bis 3. Juli frei zugänglich und eine einzigartige Chance den aufstrebenden Klaviertalenten zuzuhören.

Berührend und vielschichtig. „KunstGriffe“ lautet das Thema des diesjährigen Festival Dolomites vom 25. August bis 13. September. Die künstlerischen Leiter Christoph Bösch und Josef Feichter zeigen mit dem Programm wie aus Können und Schaffenskraft emotional berührende Kunst entsteht. Beim Eröffnungskonzert spielt das Kremerata Baltica Chamber Orchestra. Ein Highlight wird die humorvoll-brillante Darbietung der vierköpfigen Formation salutsalon am 30. August. Tags darauf erklingt Musik von Bach mit der Streicherakademie Bozen und der Pianistin Schaghajegh Nosrati. Ein hochkarätig besetztes Jazz-Wochenende ist für den 6. und 7. September mit dem Julia Hülsmann Quartet, dem Hildegunn Øiseth Quartet und dem Sarah Chaksad Large Ensemble geplant. Zum Finale folgt eine Darbietung des Ensemble Phoenix Basel von Jannik Gigers anspruchsvoller Komposition zu „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“.

Den Abschluss des Kultursommers bildet am 10. Oktober das Konzert der Südtirol Filarmonica. Neben dem ersten Satz aus Mahlers unvollendeter 10. Symphonie wird eine Uraufführung des Südtirolers und Wahlwieners Gerd Hermann Ortler zu hören sein.

Himmlisch und humorvoll. Eingebettet in das musikalische Programm sind Ausstellungen, Theater und mehr. Wolfgang Semmelrock zeigt seine von einem Zitat Mahlers inspirierte Planeten- und Klanginstallationen „PlanetenKlang“ bis zum 5. August– dazu gibt es im Rahmen der Gustav-Mahler-Musikwochen einen Workshop am 25. Juli. Außerdem im Zeichen Mahlers: ein Musik- und Erlebnisworkshop für Kinder am 21. Juli. Vorhang auf, heißt es hingegen am 12. August: Das Kärntner Straßentheater Theaterwagen Porcia zeigt die Kinderkomödie „Die Schwindelmühle“ und den Klassiker „Der zerbrochene Krug“.

Für noch mehr Musik und Kunst lohnt sich ein Blick ins detaillierte Programm. Das Kulturzentrum Gustav Mahler freut sich auf einen klangvollen Sommer 2025 in Toblach.