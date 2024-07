Sommerlektüre leicht gemacht

Von: mk

Bozen – Wer auf der Suche nach einer Sommerlektüre, findet im Gesamtkatalog der Südtiroler Bibliotheken “myArgo” eine reichhaltige Auswahl. Bücher können dabei auch in die Bibliothek vor Ort bestellt werden.

Noch keine passende Sommerlektüre gefunden? Über den Südtiroler Gesamtkatalog myArgo.bz (https://myargo.bz/) findet jede und jeder garantiert das richtige Buch. Leseempfehlungen aus verschiedenen Themenregalen stehen bereit, darunter auch jene der Sommerleseaktion “Liesmich – Leggimi 2024”, der vielfach ausgezeichneten Titel der Bücherwelten oder ein Regal zum Thema “Künstliche Intelligenz”.

Zudem kann man sich über den “Zufallsgenerator Belletristik” 20 zufällig ausgewählte Romane und Erzählungen aus dem Bestand der vergangenen Jahre der Landesbibliothek Dr. F. Teßmann (Sprachauswahl Deutsch) sowie der Bozner Stadtbibliothek C. Battisti (Sprachauswahl Italienisch) vorschlagen lassen. Der Zufallsgenerator kann beliebig oft wiederholt werden. Über den Gesamtkatalog sieht man sofort, in welchen Bibliotheken in den Bezirken sich ein entsprechender Titel befindet.

Alle Bücher der Landesbibliothek Dr. F. Teßmann, der italienischen Landesbibliothek Claudia Augusta und der Stadtbibliothek C. Battisti Bozen können kostenlos in eine an den Südtiroler Leihverkehr angeschlossene Bibliothek geliefert werden. Dort können die bestellten Medien abgeholt und zurückgegeben werden. Auf die ersten hundert Leserinnen und Leser, welche bei Abholung eines Buches direkt in der Landesbibliothek Dr. F. Teßmann das Stichwort “Zufall” nennen, wartet eine Überraschung!