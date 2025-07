„Spaziosissimo” macht Ferien in Riccione

Von: mk

Riccione – Der Treffpunkt für psychische Gesundheit „Spaziosissimo” machte auch in diesem Jahr mit einer bunt zusammengesetzten Gruppe aus Nutzern, Erziehern und Freiwilligen Urlaub am Meer. Die Auszeit in Riccione war für alle eine besondere Erfahrung zwischen Meer, Sonne und gemeinsamen Momenten.

Der gemeinsame Aufenthalt bot den Teilnehmern die Gelegenheit, den Alltagstrott hinter sich zu lassen und wieder Freude am Zusammensein mit Freunden zu finden. Ob es eine Partie Boccia im Sand, ein Frühstück im Freien oder ein Abendspaziergang entlang der Strandpromenade war, bei allem entstanden echte Verbindungen und Dialoge.

Die von Lässigkeit und Geselligkeit geprägten Tage stellten das Wohlbefinden in den Mittelpunkt, aber nicht nur das körperliche, sondern auch das emotionale und zwischenmenschliche Gefühl der Beteiligten.

Wieder war der Ausflug eine Erfahrung, die gezeigt hat, dass auch ein kurzer Urlaub eine Gelegenheit zum Austausch, Zuhören und Wachsen sein kann, bei der das geistige Wohlbefinden durch kleine, gemeinsam erlebte Alltagsgesten gefördert wird.

Der Aufenthalt am Meer wurde dankenswerter Weise durch die großzügige Unterstützung der Autonomen Provinz Bozen und des Betriebs für Sozialdienste Bozen (ASSB) ermöglicht.