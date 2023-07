Stargast US-Drummer Ari Hoenig

Meran – Am Dienstag startet das Festival MeranOjazz mit seinem ersten Konzert. Es folgt bis zum Wochenende eine ganze Reihe an Veranstaltungen in der Passerstadt, dazu zählt auch die Jazzakademie. Stargast dieser 27. Ausgabe ist Ari Hoenig, an seiner Seite Musikergrößen wie Pianist Dado Moroni und Gitarrist Bebo Ferra, der den kurzfristig ausgefallenen Michael Sagmeister ersetzt. Aus gesundheitlichen Gründen kann Franco D’Andrea das erste Mal seit seiner Gründung nicht an der Akademie unterrichten. An den Kursen, die an der Musikschule Meran stattfinden, nehmen an die 75 Musikerinnen und Musiker aus mehreren Ländern teil.

Nach dem erfolgreichen Auftakt mit dem Pre-Opening am Thermenplatz am 27. Juni mit dem Jugendjazzorchester NRW startet am Montag die eigentliche Jazzwoche in Meran. Dann beginnen nämlich die Jugendkurse der Jazzakademie. Daneben wird es in Meran Jam Sessions, Meetings und Konzerte im Stadtzentrum und im Untermaiser Kimm geben. Die 27. Ausgabe von MeranOjazz dauert vom 10. bis zum 16. Juli.

Festival und Konzerte

Eröffnet wird die Festivalwoche mit dem Trio Bebo Ferra, Michael Küttner und Thomas Heidepriem am 11. Juli, das virtuose Jazzkultur vom Feinsten am Sandplatz bieten wird (Beginn 21 Uhr).

Bereits um 17 Uhr wird am 12. Juli in der Musikschule Meran ein musikalisches Meeting mit dem „Artist in Residence“ Ari Hoenig und hochkarätigen Überraschungsgästen stattfinden. Hoenig ist einer der angesagtesten Drummer der US-Szene.

Ambitionierte zeitgenössische Improvisationskultur präsentiert am 14. Juli dann das French Quartet der jungen Kontrabassistin Federica Michisanti u.a. mit Altmeister Louis Sclavis aus Frankreich an der Bassklarinette im Untermaiser KiMM (Beginn 21 Uhr). Musikalisch gesehen sicherlich ein Höhepunkt des Festivals.

Der 15. Juli stellt gleich drei verschiedene Gruppen vor. Um 18 Uhr singt das Vokalquartett Anutis im stimmigen Ambiente der Evangelischen Kirche die Kantate für Pier Paolo Pasolini der Liedermacherin Giovanna Marini, ein Abend zwischen Volkstümlichkeit, Mehrstimmigkeit und Kontrapunktik.

Es folgt um 21 Uhr das zweiteilige Abschlusskonzert des Festivals mit dem Pianisten Emanuele Filippi und dem Saxofonisten Giovanni Cigui und dem Sun-Mi Hong Quintett im KIMM.

Jazzakademie vom 10. bis zum 16. Juli

Allerdings erwarten die Jazzbegeisterten wie seit über 20 Jahren gewohnt die Abschlusskonzerte der Jazzakademie am Samstagabend im Schulhof der Musikschule. An den Kursen unterrichten arrivierte Jazzmusiker und -musikerinnen, besonderer Anziehungspunkt in dieser Ausgabe ist der US-Drummer Ari Hoenig. Daneben finden sich im Lehrerteam neue oder erfahrene Großmeister des Jazz wie der Gitarrist Bebo Ferra, der Pianist Dado Moroni, der kubanische Perkussionist Josè Antonio Molina Ponce und mit Federica Michisanti eine aufstrebende vielseitige Kontrabassistin, die auch eine geschickte Pädagogin ist.

Parallel dazu finden drei Jazz-Dinner-Abende mit verschiedenen Musikgruppen und Jam Session im Hotel Aurora statt (12.,13.,14. Juli, jeweils 19-20.30 Uhr) und in Zusammenarbeit mit dem Restaurant Meteo am 12. Juli um 20.30 Uhr ein Konzert mit Gianluca Petrella und Pasquale Mirra in dessen Gartenterrasse.

Die Musikschule Meran, das Kulturamt der Gemeinde Meran, die Kurverwaltung, die Evangelische Kirche und das Hotel Aurora arbeiten als Partner des organisierenden Vereins Muspilli an der 27. Jazzwoche mit.

Das dreisprachige und grenzübergreifende Musikereignis wird vor allem von der Autonomen Provinz Südtirol/Amt für Kultur, daneben von der Gemeinde Meran, der Region Trentino Südtirol, der Stiftung Südtiroler Sparkasse, Südtiroler Sparkasse, der Familienagentur und der Raiffeisenkasse Meran unterstützt.

Informationen unter www.meranojazz.it oder in der Jazzwoche Tel. 333 446 4914.

Veranstaltungen (verlinkt mit Infos):

11. 7

Ferra/Küttner/Heidepriem Trio

21:00

Piazza della Rena/Sandplatz

Schlechtwetter: Musikschule

12. 7

Meeting & Music with Ari Hoenig

17:00

Scuola di musica/Musikschule

Jazz Dinner Academy Ensemble

19:00

Hotel Aurora

13. 7

Jazz Dinner Academy Ensemble

19:00

Hotel Aurora

Federica Michisanti French Quartet

21:00

KiMM, Untermais

14. 7

Anutis Vocal Quartet “Cantata per Pasolini”

18:00

Chiesa Evangelica/

Evangelische Kirche

Jazz Dinner Academy Ensemble

19:00

Hotel Aurora

Giovanni Cigui/ Emanuele Filippi Duo

21:00

KiMM , Untermais

Sun-Mi Hong Quintett

22:00

KiMM , Untermais

15. 7

Schlusskonzerte Academy

18:30

Scuola di musica/Musikschule

16. 7

Schlusskonzerte Academy Teens

11:00

Scuola di musica/Musikschule