Startliste für den Wiener Song Contest ausgelost

Montag, 12. Januar 2026 | 19:29 Uhr
Die Auslosung der Halbfinalplätze ist vollzogen
Das neue Jahr ist angebrochen – und damit auch offiziell das Jahr des 70. Eurovision Song Contest in Österreich. Ein zentraler Baustein für das musikalische Megaevent wurde dabei am Montagabend im Wiener Rathaus gelegt, wo in einer von Alexandra Maritza Wachter und Cesár Sampson moderierten TV-Show die Verteilung der Länder auf die beiden Halbfinalshows am 12. und 14. Mai in der Wiener Stadthalle ausgelost wurde.

Österreich konnte sich dabei als Gastgeber entspannt zurücklehnen, hat man neben Deutschland, Frankreich, Italien und Großbritannien doch einen fixen Finalplatz. Immerhin ist aber seit dem Abend klar, dass der rot-weiß-rote Act, der am 20. Februar in der Castingshow “Vienna Calling” gekürt wird, sich – ohne Voting – im 2. Halbfinale am 14. Mai der ESC-Welt präsentieren wird.

Startplätze werden später festgelegt

Jene verbleibenden 30 Länder, die nicht zum Kreis der Fixstarter gehören, mussten zuvor aber auf die beiden Halbfinale aufgeteilt werden. Die Verlosung erfolgte dabei traditionell im Fußball-WM-Modus mit fünf Töpfen, die reihum geleert wurden. Nun steht fest, welches Land in welchem Halbfinale antritt – respektive in welcher Hälfte der Show. Die exakte Startreihenfolge wird von der EBU dann zu einem späteren Zeitpunkt nach dramaturgischen Gesichtspunkten festgelegt, wenn alle nationalen Acts gekürt sind.

Einen Act, der auf der Bühne der Wiener Stadthalle performen wird, enthüllte ORF-Generaldirektor Roland Weißmann aber bereits 120 Tage vor der ersten Liveshow. “Wir werden das erste Mal seit Jahren wieder mit einem großen Liveorchester auftreten”, kündigte der ORF-Chef einen Auftritt des RSO an.

(S E R V I C E – www.eurovision.tv)

