Aktuelle Seite: Home > Chronik > Brand in Crans-Montana – Barbesitzer offiziell in U-Haft
Verdacht der fahrlässigen Tötung

Brand in Crans-Montana – Barbesitzer offiziell in U-Haft

Montag, 12. Januar 2026 | 13:25 Uhr
Gedenken am Brandort im Schweizer Crans-Montana
APA/APA/KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE
Schriftgröße

Von: APA/sda

Das Zwangsmaßnahmengericht des Schweizer Kantons Wallis hat am Montag Untersuchungshaft für den Barbesitzer in der Folge des Brandes in Crans-Montana angeordnet. Diese Entscheidung gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten. Bei dem Feuer in der Bar “Le Constellation” waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen teils schwer verletzt worden.

Gegen das französische Betreiber-Ehepaar wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt. Der Mann wurde nach einem Verhör am Freitag wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen, die nun bestätigt wurde. Das Zwangsmaßnahmengericht (ZMG) erklärte sich in der Mitteilung “bereit, die Untersuchungshaft aufzuheben, sofern verschiedene von der Staatsanwaltschaft beantragte Maßnahmen – darunter insbesondere die Hinterlegung von Sicherheiten – getroffen werden.” Diese erschienen als angemessen, um der Fluchtgefahr entgegenzuwirken. In der Zwischenzeit müsse die Freiheitsentziehung bestehen bleiben.

Weiter erinnerte das ZGM daran, “dass die Untersuchungshaft eine verfahrensrechtliche Haft ist, die ausschließlich dazu dient, den ordnungsgemäßen Ablauf der Ermittlungen zu gewährleisten.” Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der Brand im Keller der Bar wahrscheinlich durch Feuerwerksfontänen ausgelöst, die an Sektflaschen angebracht waren und zu nahe an die Decke gehalten wurden. Die Erhebungen konzentrieren sich unter anderem auf die Frage, ob die Schaumstoffdämmung an der Kellerdecke den Brandschutzvorschriften entsprochen haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Kommentare
47
Betrunkene Après-Ski-Gänger belästigen Fahrgäste und greifen Busfahrer an
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Kommentare
28
Trump sichert Demonstranten im Iran Hilfe zu
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Kommentare
26
Zu wenig Decken und Schlafsäcke für Obdachlose
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Kommentare
20
Heimatbund mahnt vor Olympia zur Wahrung der Identität
Proteste in den USA nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten
19
Proteste in den USA nach Tötung einer Frau durch ICE-Beamten
Anzeigen
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
HGV setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
Unterstützung für mehrere Organisationen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 