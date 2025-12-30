Sternsinger aus Schabs bringen Segen ins Landhaus 1

Von: Ivd

Bozen/Schabs – Einen festlichen und herzlichen Moment erlebte die Landesregierung heute im Palais Widmann: 14 Sternsingerinnen und Sternsinger aus Schabs kamen gemeinsam mit ihren Begleitpersonen und überbrachten den Mitgliedern der Landesregierung ihre Segenswünsche für das Jahr 2026.

Die beiden Gruppen der Schabser Ministranten – Mädchen und Buben von der 4. Grundschule bis zur 4. Oberschule – traten als Kaspar, Melchior und Balthasar im Landhaus 1 auf. Mit Liedern und guten Wünschen für das kommende Jahr erinnerten sie an die Botschaft der Weisen aus dem Morgenland: “Kaspar, Melchior und Balthasar bringen Segen, Freude und Glück fürs kommende Jahr.” Den Abschluss ihres Besuchs bildete ein Lied sowie eine kleine Stärkung für die Sternsinger.

Die Landesregierung unterbrach ihre letzte Sitzung in diesem Jahr, um die jungen Gäste willkommen zu heißen. Landeshauptmann Arno Kompatscher und die Mitglieder der Landesregierung dankten den Kindern und Jugendlichen für ihren Einsatz. “Wir freuen uns sehr über euren Besuch: Mit eurer Hilfsbereitschaft und Solidarität unterstützt ihr Menschen in Not”, betonte der Landeshauptmann. Die Sternsingeraktion sei ein sichtbares Zeichen gelebter Nächstenliebe und Solidarität.

Die Sternsinger aus Schabs werden am Montag ihre Runde durch das Dorf machen. Südtirolweit sind rund 5000 Kinder und Jugendliche unterwegs, um Segenswünsche zu überbringen und Spenden für Hilfsprojekte in aller Welt zu sammeln.

Das Vorstellprojekt der Aktion Sternsingen 2026 führt nach Uganda und steht beispielhaft für zahlreiche Initiativen, die mit Spenden aus Südtirol unterstützt werden. An einer Schule im Südwesten des Landes werden neue Schlafsäle für Kinder und Jugendliche aus sehr armen Familien errichtet, um ihre Lern- und Lebensbedingungen nachhaltig zu verbessern. Die Aktion Sternsingen wird landesweit von der Katholischen Jungschar organisiert und verbindet den traditionellen Segensbesuch mit konkreter Hilfe für Menschen in Not.