Street Art im Sinne der Freundlichkeit in Bozen

Von: mk

Bozen – Die Freundlichkeitsinitiative der Stadt Bozen „BZ Gentle Community“ spricht auch die Sprache der Fassadenkunst: Die italienische Street-Art-Künstlerin Costanza Rosi wird in den nächsten Wochen die Fassade des Umkleidegebäudes am Europastadion eingangs an der Drususstraße – einem der wichtigsten Einfallstore der Stadt – künstlerisch gestalten und den Blick all jener, die diese Anlage nutzen oder einfach nur daran vorbeifahren, für das Thema Wertschätzung und Respekt schärfen.

Dieses Street-Art-Gemälde wird ein neuer Blickfang für all jene sein, die künftig in Richtung Stadt unterwegs sind, und einen farbenfrohen ersten Eindruck von der Stadt vermitteln. Gleichzeitig schlägt es eine thematische Brücke zum Sport und zum Alltagsleben der Menschen.

Die aus Livorno stammende Rosi Costanza beschäftigt sich seit Jahren mit Kunst im öffentlichen Raum und deren Wirkungsmacht. Besonderes Augenmerk legt die 30-Jährige dabei auf das Erkennen, Schaffen und Bewahren einender Werte. Ihre Arbeit zeichnet sich durch eine achtsame Einbettung in die Umgebung und durch die Interaktion mit dem Raum und den Menschen aus, die ihn beleben.

Das Fassadengemälde mit dem Titel „Freundlichkeit rettet die Welt“ ist eine Bildkomposition aus sanften, harmonischen Farben, die mit der Umgebung verschmelzen und eine angenehme Atmosphäre ausstrahlen. Im Mittelpunkt des Werks steht das Thema Freundlichkeit. Darunter versteht die Künstlerin kleine, nette Gesten des Alltags, die auch deshalb so wirkungsvoll sind, weil sie das Leben der Menschen ohne viel Aufwand spürbar besser machen. Der Titel des Werks wird in deutscher und italienischer Sprache in die künstlerische Gestaltung integriert.

Die Fertigstellung des Kunstwerks ist für Sommerbeginn geplant. Es ist eine offizielle Einweihungsfeier geplant, die Sport, Kunst und Gemeinschaftssinn miteinander verbindet und an der auch jene Organisationen aktiv teilhaben werden, die diesen Teil der Stadt täglich beleben.