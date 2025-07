Supplenzstellenwahl für Unterricht an deutschsprachigen Schulen

Von: mk

Bozen – Die Online-Stellenwahl für die befristeten Arbeitsverträge des Lehrpersonals der Grundschulen, Mittelschulen und Oberschulen für das Schuljahr 2025/2026 erfolgt in der Woche vom Montag, 28. Juli, bis Freitag, 1. August.

Mit der Wahl und Zuweisung der Stellen bereitet sich die deutschsprachige Schule auf das Schuljahr 2025/2026 vor. Die Wahl der Stellen für die unbefristeten Arbeitsverträge wurde mittlerweile von der Deutschen Bildungsdirektion abgeschlossen: Dabei wurden insgesamt 162 Stammrollen vergeben, und zwar 87 in der Grundschule, 40 in der Mittelschule und 35 in der Oberschule.

Von Montag, 28. Juli, bis Freitag, 1. August, können die Stellen für die zahlreichen befristeten Arbeitsverträge (Supplenzen) gewählt werden. Der genaue Zeitplan ist unter Autonome Provinz Bozen – Südtirol veröffentlicht.

Rund 1136 Lehrpersonen, die in einer oder mehreren Ranglisten der Grund-, Mittel- und Oberschule eingetragen sind, können an dieser Stellenwahl teilnehmen.

Auch diese Stellenwahl erfolgt anhand von Computer, Tablet oder Handy und mit Internetzugang über das Südtiroler Bürgernetz CIVIS. Für den Zugang zum Online-Dienst wird entweder ein SPID-Account, eine aktivierte Bürgerkarte oder eine elektronische Identitätskarte benötigt.

Auf den Landeswebseiten zu Bildung und Sprache ist das Stellenverzeichnis deutsche Grund-, Mittel- und Oberschulen mit allen freien Stellen einzusehen, das laufend aktualisiert wird.

Nach Abschluss der Stellenwahl können die Schulen die noch freien Stellen über Direktberufungen vergeben. Dabei können in einem zweiten Moment auch Lehrpersonen berücksichtigt werden, die nicht in der Schulrangliste der betreffenden Wettbewerbsklasse eingetragen sind.