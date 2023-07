Symbol für Schutz, Glaube und Tradition

Nals – Am Herz-Jesu-Sonntag wurde das von der Schützenkompanie Nals neu errichtete, zwölf Meter hohe Wetterkreuz am Stockerboden in Obersirmian feierlich eingeweiht. Seelsorger Richard Sullmann segnete das imposante Kreuz und ging dabei auf die Bedeutung des lateinischen Wortes für „Segnung“ ein; „bene dicite“, also „Gutes sagen“. Er zeigte sich erfreut darüber, dass im Dorf so viel Gutes gesagt und getan werde – und das in einem freundschaftlichen Miteinander.

Georg Wenter, Hauptmann der Schützenkompanie Nals, zeigte sich in seinen Grußworten überzeugt: „Solche Aktionen passen perfekt zu uns Schützen. Ein Wetterkreuz ist nämlich ein anschauliches Zeichen für Glaube, Tradition und Schutz – und diese Werte bilden praktisch die DNA der Schützen. Denn so wie das Wetterkreuz uns vor Unwettern beschützen soll, so war, ist und bleibt der Schutz unserer Heimat die Aufgabe von uns Schützen. Nicht mehr mit Waffen, aber gerade mit solchen Aktivitäten zur Pflege und zum Erhalt unserer Tiroler Volkskultur und Traditionen, die wir gerade auch der Jugend vermitteln wollen. Und das machen wir mit Freude und Stolz; denn wie heißt es so schön im Bundeslied, welches wir nachher gemeinsam singen werden: ‚Lästern uns die Feinde auch, Treue ist Tiroler Brauch!‘“

Wenter nutzte auch die Gelegenheit, um allen beteiligten Personen für ihre harte Arbeit und ihren Einsatz bei der Errichtung des Wetterkreuzes zu danken: Bei Seelsorger Richard Sullmann für die Segnung, bei Erich und Margreth Nussbaumer, auf deren Initiative und Grund und Boden das Kreuz aufgestellt wurde, bei Walter Brugger (Hauser) für die Anfertigung des Kreuzes, bei den Mitgliedern der Schützenkompanie für die fleißige Arbeit sowie bei Erwin Windegger von der Firma Rewibau und der Gemeindeverwaltung in Person des Bürgermeisters Ludwig Busetti für die tatkräftige und logistische Unterstützung bei der Aufstellung des neuen Wetterkreuzes.

Nach Einbruch der Dunkelheit wurde das Herz-Jesu-Feuer entzündet und bot somit einen idealen Abschluss dieser symbolträchtigen Veranstaltung.