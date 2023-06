Tabbla Too für Max von Milland

Brixen/Puflatsch – Als er vor einigen Jahren für sein Buch „Hoamkemmen“ recherchierte, hat Max von Milland über mehrere Ecken von den Jungen Alplern und deren Event, dem Outdoor-Dinner Tabbla Too gehört. Nach seinem ersten Besuch als Gast beschreibt er das Tabbla Too als „ein Event, das den Südtiroler Lifestyle wie kein anderes in diesem Land auf den Punkt bringt.“

Diese Begeisterung führte zu der Entscheidung, eine Neuauflage des Tabbla Too mit Max von Milland als musikalischen Gast zu veranstalten. Am 23. Juni war es schließlich soweit. Die Tschötsch Alm am Puflatsch bot die perfekte Kulisse, wo die Jungen Alpler ihre bekannte Vielseitigkeit und Innovationskraft in fünf Gängen präsentierten. Das Team der Tschötsch Alm kreierte ein einzigartiges Dessert vom Südtiroler Apfel, das auf einem Grammophon angerichtet wurde. Jeder Gast erhielt zudem handgemachte Pralinen aus dem neuen Wild Craft Seiser Alm Gin als Geschenk. Die kulinarischen Genüsse wurden von zwei musikalischen Sets von Max von Milland umrahmt, zusammen mit Wendy Luo und Simon Gamper. Die Musik und der Ausblick über die Seiser Alm im Abendrot sorgten für echte Gänsehaut-Momente.

Das Tabbla Too fand seinen gemütlichen Abschluss mit einer Akustik-Session in der Hütte, bei der alle Anwesenden den außergewöhnlichen Abend gemeinsam ausklingen ließen.

„Das Tabbla Too ist für mich der Inbegriff des Südtiroler Lebensgefühls, und es war eine Ehre, Teil dieser einzigartigen Veranstaltung zu sein“, sagte Max von Milland.

Die Jungen Alpler bedanken sich für die gute Zusammenarbeit bei Max von Milland, bei Georg Jaider von der Tschötsch Alm und dem Tourismusverein Seiser Alm.