Tag der Autonomie 2020: Erlebte Natur und Autonomie

Bozen – An 10 Standorten hatten die Südtirolerinnen und Südtiroler am heutigen Tag der Autonomie die Möglichkeit Natur, Landschaft und Autonomie zu erleben. Die dezentrale Organisation erlaubte, die Veranstaltung unter Einhaltung aller Covid-Schutzbestimmungen abzuhalten. Zum Besuch luden die Naturparkhäuser der sieben Südtiroler Naturparks und die Besucherzentren des Nationalparks Stilfserjoch : Vom Nationalparkhaus naturatrafoi im äußersten Westen des Landes bis zum Naturparkhaus Drei Zinnen in Toblach spannte sich der geografische Bogen.

Schutzgebiete als sichtbarer Ausdruck der Autonomie

Begleitet wurde die Entdeckungsreise durch die Einzigartigkeit der Südtiroler Landschaften von den Mitgliedern der Südtiroler Landesregierung, die am Programm in den einzelnen Besucherzentren teilnahmen. Bei Führungen durch die Ausstellungen der Häuser und kurzen Wanderungen durch die Parks wurde die Bedeutung des Natur- und Landschaftsschutzes deutlich. Wie berichtet ist die Erhaltung und Pflege von Schutzgebieten ein sichtbarer Ausdruck der Südtiroler Autonomie.