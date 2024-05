Tag der Begegnung am HJI

Von: luk

Mühlbach – Am Wochenende fand an der Mittelschule „Herz Jesu Institut“ in Mühlbach der alljährliche Open Day statt. Dabei geht es um die direkte Kontaktaufnahme zwischen allen Interessierten, ehemalige Schüler und Schülerinnen und der bestehenden Schulgemeinschaft. Es gab einiges zu sehen und auch die Möglichkeit unter der Eigenregie von Schülern des Institutes an Führungen durch das Schulgebäude und das Mädchenheim teilzunehmen. Die sogenannten Greenfluencer, dabei handelt es sich um eine ausgewählte Gruppe von Lernenden, die sich mit Themen rund um Gesellschaft und Nachhaltigkeit auseinandersetzen, stellten ihre Projekte vor. Andere Schüler*innen präsentierten unterschiedlichste Lernprodukte, darunter eine eigens einstudierte Tanzperformance, eine Schülerzeitung, Wandersteine, mehrsprachige Austauschprojekte, selbstgebaute Sitzbänke für den Schulhof und vieles mehr. Andere halfen fleißig hinter dem Buffett, das der Förderverein der Schule zur Verfügung stellte, oder in der Sporthalle, wo es ebenfalls einige Dinge auszuprobieren gab.

Ein besonderes Highlight war sicherlich ein kurzer Einblick in das Projekt „Domino Boomerang“, das in Zusammenarbeit mit der Festung Franzensfeste entstanden ist. Ziel des Projektes ist es, junge Menschen zu zeitgenössischen Ausdrucksformen, wie Kunst, Tanz und Musik hinzuführen. Ausgehend vom Action Painting, dabei handelt es sich um eine Methode des Malens bei der das Bild das Ergebnis eines spontanen Malvorgangs ist, durch Tanz – und Musikimprovisationen, entstand eine Performance, durch welche die Beziehung zwischen Menschen und Umwelt veranschaulicht werden sollen. Das Jahresthema des Herz Jesu Institutes lautet nämlich: „Be Kind, Sii Gentile, Sei Nett“ und spiegelt dadurch den Grundgedanken der Performance wider. Ziel des Ganzen ist der sogenannte „Domino Boomerang Effekt“, der davon ausgeht, dass Respekt dann erzeugt wird, wenn er reziprok gelebt wird. Alle Interessierten haben am Samstag, den 8. Juni 2024 ab 10.00 Uhr die Gelegenheit in der Festung Franzensfeste (Pulverlager) die Performance live zu erleben. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.