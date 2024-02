Bozen – Am 8. März haben angehende Kandidatinnen und Kandidaten der Zweisprachigkeitsprüfung die Möglichkeit, den schriftlichen Teil zu simulieren und Infos zu erhalten. Anmelden kann man sich ab 5. Februar.

Die Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen organisiert gemeinsam mit dem Multisprachzentrum Bozen/Kulturzentrum Trevi am Freitag, dem 8. März 2024, erneut die kostenlose Informationsveranstaltung “Tag der Zweisprachigkeit”. Am Sitz der Dienststelle in der Südtiroler Straße 50 in Bozen steht dabei die Simulation der schriftlichen Prüfung auf der Tagesordnung.

Tag der Zweisprachigkeit mit Prüfungssimulation am 8. März

Die Teilnehmenden simulieren dabei den schriftlichen Prüfungsteil, indem sie einen Text in deutscher oder italienischer Sprache des Niveaus ihrer Wahl verfassen. Nach der Korrektur des Textes erhalten sie in einem persönlichen, rund zehnminütigen Gespräch mit der Prüfungskommission ein individuelles Feedback mit Tipps für die weitere Prüfungsvorbereitung.

Informationen und Tipps zur Prüfungsvorbereitung

Zudem gibt es beim Tag der Zweisprachigkeit auch umfassende Informationen über die Anmeldung und den Ablauf der Zweisprachigkeitsprüfung inklusive der einzelnen Prüfungsmodule und Bewertungskriterien sowie Infos über die Anerkennung der Sprachzertifikate. Darüber hinaus stehen den ganzen Tag über Mitarbeiterinnen des Multisprachzentrums Bozen/Kulturzentrums Trevi mit nützlichen Tipps zur Prüfungsvorbereitung und zum selbstständigen Erlernen von Sprachen zur Verfügung.

Anmeldung von 5. bis 25. Februar 2024 möglich

Der Tag der Zweisprachigkeit bietet also eine einmalige Gelegenheit, um die eigene Sprachkompetenz kennenzulernen und Prüfungsängste abzubauen. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung erforderlich. Das vollständige Programm und die Anmeldemodalitäten sind auf der Webseite zu den Zweisprachigkeitsprüfungen zu finden. Anmelden kann man sich vom 5. bis zum 25. Februar 2024. Weitere Informationen können telefonisch (0471 413900) oder via E-Mail (zdp@provinz.bz.it) sowie in der Dienststelle für die Zwei- und Dreisprachigkeitsprüfungen in der Südtiroler Straße 50 oder im Multisprachzentrum/Kulturzentrum Trevi–TreviLab in der Kapuzinergasse 28 in Bozen eingeholt werden.