Tag des freien Sonntags: Für das Wohl der Menschen

Bozen – Der internationale „Tag des freien Sonntags“, der jedes Jahr am 3. März begangen wird, lenkt den Blick auf den Wert des Sonntags – sowohl für den Einzelnen als auch für die gesamte Gesellschaft. Die Allianz für den freien Sonntag betont, nicht gegen, sondern für etwas einzutreten: nicht gegen die Öffnungszeiten der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen, sondern für das Wohl des Menschen.

Die Allianz für den freien Sonntag setzt sich seit 2009 dafür ein, dass der Sonntag frei bleibt von nicht notwendigen Arbeiten. Ein besonderes Augenmerk legt sie dabei auf den Handel und die Öffnung der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen. Der Allianz für den freien Sonntag geht es um den Schutz des Sonntags aus religiöser Sicht, um den arbeitsfreien Sonntag aus der Sicht der Arbeitnehmer (Gewerkschaften) und aus der Sicht des Wettbewerbs (hds). Die Allianz hat für den arbeitsfreien Sonntag nicht nur durch Aktionen, durch Aufkleber- oder Plakataktionen auf ihr Anliegen aufmerksam gemacht, sondern vor allem auch dadurch Akzente gesetzt, dass auf politischer Ebene das Gespräch gesucht wurde, „denn Ziel und einzige Garantie für eine verbindliche Reglementierung der Öffnungszeiten von Geschäften an Sonn- und Feiertagen ist die gesetzliche Regelung auf Landesebene“, so die Vertreter der Allianz.

Bei all ihren Initiativen hat die Allianz immer wieder deutlich gemacht, nicht GEGEN, sondern FÜR etwas zu sein – nicht gegen die Öffnungszeiten der Geschäfte an Sonn- und Feiertagen, sondern für das Wohl des Menschen, für soziale Kontakte, für das Wohl der vielen Klein- und familiengeführten Betriebe in Südtirol, für die Möglichkeit den eigenen Glauben zu leben.

Gesetzliche Regelungen sind wichtig, aber noch wichtiger sind Überzeugungen und das konkrete Verhalten, das sich aus der eigenen Überzeugung ergibt.

Der Allianz für den freien Sonntag gehören an:

· Diözese Bozen-Brixen

· Katholisches Forum

· Consulta dei laici

· Evangelisch-Lutherische Gemeinde

· Rumänisch-orthodoxe Gemeinde

· der Allgemeine Gewerkschaftsbund (AGB/CGIL)

· der Südtiroler Gewerkschaftsbund (SGB/CISL)

· die Südtiroler Gewerkschaftskammer (SGK/UIL)

· der Autonome Südtiroler Gewerkschaftsbund (ASGB)

· der Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol (hds)