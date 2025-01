Tag des Gedenkens 2025: Vortrag von Costantino Di Sante über das KZ Auschwitz

An der Uni Bozen

Brixen – „Auschwitz im System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. 80. Jahrestag der Befreiung des Lagers“ – unter diesem Titel hält Costantino Di Sante von der Università degli Studi del Molise anlässlich des diesjährigen Gedenktages am Campus Brixen eine Vorlesung, die von Andrea Di Michele, Historiker und Professor für Geschichtsdidaktik an der Fakultät für Bildungswissenschaften moderiert wird.

Am 27. Jänner 1945 befreiten die Truppen der Roten Armee das Konzentrationslager Auschwitz. Anlässlich des 80. Jahrestages dieses Ereignisses beleuchtet Costantino Di Sante in seinem Vortrag den historischen und politischen Hintergrund des nationalsozialistischen Deutschlands und bietet einen umfassenden Überblick über die Entwicklung des NS-Lagersystems und deren Auswirkungen: von den ersten Lagern der 1930er Jahre bis zu den Vernichtungslagern des Zweiten Weltkriegs. Im Mittelpunkt steht das KZ Auschwitz als Symbol für Ausbeutung und Vernichtung. Historische Materialien wie Dokumente, Fotos und Berichte von Überlebenden werden gezeigt, um das System der Konzentrationslager aus Sicht der Opfer zu analysieren und die Lebensbedingungen Dynamik von Ausbeutung und Vernichtung zu verstehen. Auch die Rolle des Konzentrationslagers Bozen und die Zwangsarbeit während der NS-Besatzung in Südtirol werden thematisiert.

Die Vorlesung widmet sich auch der Bedeutung des Erinnerns und stellt Bezüge zu aktuellen Themen wie Menschenrechte, Diskriminierung und der kritischen Auseinandersetzung mit Gewalt her. Ziel ist es, die historische Komplexität dieser Ereignisse aufzuzeigen und eine reflektierte Auseinandersetzung mit einem der tragischsten Kapitel des 20. Jahrhunderts zu fördern.

Der öffentlich zugängliche Vortrag von Costantino Di Sante findet am 24. Jänner 2024 um 11.00 Uhr an der Freien Universität Bozen, Fakultät für Bildungswissenschaften (Regensburger Allee 16, Brixen) im Hörsaal 1.50 statt. Er wird in italienischer Sprache gehalten.