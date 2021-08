Tag des Weines und der Rebe 2021

Pfatten – Am Freitag, 20. August 2021, organisiert das Versuchszentrum Laimburg den diesjährigen „Tag des

Der traditionelle „Tag des Weines und des Lebens“ des Versuchszentrums Laimburg findet dieses Jahr am Freitag, 20.08.2021 am NOI Techpark in Bozen Süd statt. Die Experten der Fachbereiche Weinbau, Önologie, Lebensmittelmikrobiologie und Pflanzenschutz sowie externe Referenten stellen neue Erkenntnisse der Forschung für die Praxis vor.

Auf dem Programm der diesjährigen Veranstaltung stehen Erfahrungen mit neuen Behältermaterialien, neue Erkenntnisse zu pilzwiderstandsfähigen Rebsorten sowie Ergebnisse der Versuche mit Zusatzpräparaten zur Weinsteinstabilisierung bei Weißweinen. Darüber hinaus werden nicht-chemische Alternativen für den Pflanzenschutz erläutert und die Traubenkühlung aus mikrobiologischer Sicht analysiert. Schließlich stellen die Experten des Versuchszentrums die Ergebnisse des EFRE-Projekts „PinotBlanc“ hinsichtlich des Einflusses der Meereshöhe und der Kaltmazeration auf die Weinqualität vor.

Wann: Freitag, 20. August 2021, 08:00–12:30 Uhr

Wo: NOI Techpark, Bozen Süd, Seminar Room 1

Um Anmeldung unter events@laimburg.it wird gebeten.

Wichtige Hinweise:

Die Veranstaltung findet unter Beachtung der derzeit geltenden Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor COVID-19 statt. Um an der Veranstaltung teilzunehmen, ist es erforderlich einen gültigen Green Pass vorzuweisen.

Parkplätze sind in der Tiefgarage des NOI Techparks (kostenpflichtig) oder an der Messe Bozen (zehn Minuten zu Fuß) zu finden. Busverbindung: Linien 6, 110 und 111.