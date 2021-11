Tagung zur Aufarbeitung von Machtmissbrauch und Gewalt in Südtirols Kirche

Am 18. November

Bozen – Am Donnerstag, 18. November 2021 (8.30 – 12.30 Uhr) findet im Bozner Pastoralzentrum die Tagung „Mut zur Aufarbeitung – Chancen und Herausforderungen der Aufarbeitung von Machtmissbrauch und Gewalt“ statt. Unter den Referenten sind u.a. die Kinder- und Jugendanwältin von Kärnten, Astrid Liebhauser, und Erzbischof Lorenzo Ghizzoni.

Der Tagung „Mut zur Aufarbeitung“ liegt der Leitgedanke zu Grunde, dass eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der Kirche Südtirols zur Übernahme von Verantwortung und zur Gerechtigkeit gegenüber Betroffenen und Beteiligten beiträgt.

Nach der Eröffnung der Tagung unter anderem durch Bischof Ivo Muser kommen Betroffene und Experten zu Wort. So sprechen neben anderen auch die Kinder- und Jugendanwältin von Kärnten, Astrid Liebhauser, und Erzbischof Lorenzo Ghizzoni, der Vorsitzende des Nationalen Dienstes für den Schutz von Minderjährigen und schutzbedürftigen Personen der CEI. Ulrike Loch, Soziologin an der Freien Universität Bozen, wird das Projekt für eine Studie zu Gewalt im Kontext von Machtmissbrauch in der Kirche vorstellen.

Das Programm und alle weiteren Informationen zur Tagung, die auch online gestreamt wird, gibt’s auf der Webseite www.bz-bx.net/de/tagungmissbrauch2021