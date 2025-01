Teßmann und Amt für Bibliotheken und Lesen bei Bücherwelten 2025

Von: mk

Bozen – “Ich – Du – Wir” ist das Motto der Bücherwelten 2025, die am 21. Jänner ihre Türen im Waltherhaus für alle Lesebegeisterten öffnen. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt vom Südtiroler Kulturinstitut, der Landesbibliothek Teßmann, der Verleger im hds, der Initiative Bookstart und des Landesamtes für Bibliotheken und Lesen.

Neben der Buchausstellung zum Schwerpunktthema der Kultur des Zusammenlebens sind auch heuer wieder preisgekrönte Bücher des Jahres 2024 bei den Bücherwelten und die Bookstart-Ecke im Erdgeschoss zu finden. Diese wird vom Amt für Bibliotheken und Lesen gemeinsam mit der Familienagentur organisiert. Im Vorraum des oberen Foyers des Waltherhauses sind die Installationen “IM CON-TEXT (TUTTI)” der Künstler Imre Nagy und Jörg Reissner zu sehen. Sie dienen quasi als “Portal in die Welt der Bücher”.

Zudem organisieren die beteiligten Partner mehrere Veranstaltungen: Am 22. Jänner laden die Landesbibliothek Teßmann, das Amt für Bibliotheken und Lesen sowie weitere Partner zum Vortrag “‘Volle bärig!’ – Über die neue Lust am Lesen” von Gerhard Lauer ein. Am 23. Jänner gibt es Tipps und Tricks zum lebendigen Vorlesen von Autor und Vorleseweltmeister Stefan Gemmel.

Am Nachmittag des 1. Februars findet der 10. Literaturtag zum Thema “Beziehungsweisen” mit Paula Fürstenberg, Stefanie Gerhold, Behzad Karim Khani, Sara Klatt, Jessica Lind und Dominika Meindl statt. Die beiden Südtiroler Autorinnen Greta Maria Pichler und Lorena Pircher lesen am 4. Februar aus ihren Texten, die unter dem Motto “Zwischenräume: Von Erinnerungen und Sprachen, von festen und flüssigen Zuständen” stehen. Am 8. Februar folgt die Bookstart-Veranstaltung: um 10.00 und um 11.00 Uhr wird für alle Kinder das Bilderbuch “Das liebe Krokodil kommt sicherlich vom Nil” von Literaturpädagogin Priska Weber inszeniert. ADHS im Jugendalter steht bei einem Podiumsgespräch am 10. Februar im Fokus, am 17. Februar folgt eine Diskussionsrunde zu “Reden – streiten – protestieren: Welche Gesprächskultur brauchen wir?”.

Alle Veranstaltungen sowie die Bücherausstellung sind im Waltherhaus in Bozen von 9.00 bis 18.00 Uhr (Montag bis Samstag) frei zugänglich. Das gesamte Programm der Bücherwelten ist auf der Website des Südtiroler Kulturinstitutes abrufbar. In Bozen sind die Bücherwelten bis 18. Februar geöffnet. Anschließend ziehen sie weiter nach Sterzing (22. Februar bis 7. März) und nach St. Martin in Thurn (1. Mai bis 1. Juni).