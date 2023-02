Thailändische Delegation an der Freien Universität Bozen

Bozen – Den Studierenden der Freien Universität Bozen bieten sich durch Erasmus- wie Partnerschaftsabkommen zahlreiche Möglichkeiten eines Auslandsaufenthaltes. Heute besuchte eine Delegation der Srinakharinwirot University aus Thailand die unibz, um ein gemeinsames Abkommen vorzubereiten.

Über 160 Universitäten haben derzeit ein Mobilitätsabkommen mit der Freien Universität Bozen geschlossen, darunter vier thailändische Universitäten. Auch die Srinakharinwirot University blickt auf eine Reihe von Kooperationspartnern, die Freie Universität Bozen wird aber ihr erster italienischer Partner sein.

„Die Srinakharinwirot University bietet eine Reihe internationaler Programme, die in englischer Sprache angeboten werden, darunter solche für Tourismusmanagement, die unseren Studierenden der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften offenstehen“, so Prof. Oswin Maurer, der den Kontakt zur Universität aus Bangkok hergestellt hat. Allerdings wird das Abkommen fakultätsübergreifend auch anderen Studierenden offenstehen in den Bereichen Kommunikationswissenschaften oder Ingenieurswissenschaften.

Begrüßt wurde die Delegation heute in Bozen von Rektor Prof. Paolo Lugli, der Dekanin der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften Prof. Marjaana Gunkel und den Professoren Oswin Maurer, Christian Fischer und Paolo Perego.