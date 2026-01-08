Traditionelles Neujahrskonzert im Forum Brixen

Von: Ivd

Brixen – Am Montag fand im ausverkauften Forum Brixen das traditionelle Neujahrskonzert statt. Die Veranstaltung wurde gemeinsam von der Gemeinde Brixen und der Stiftung Musik Brixen organisiert und lud dazu ein, das neue Jahr gemeinsam mit Musik zu beginnen und einen besonderen Moment des Miteinanders zu erleben.

Das Neujahrskonzert wurde vom Haydn Orchester von Bozen und Trient, in diesem Jahr unter der Leitung von Dirigent Alessandro Bonato, aufgeführt. Auf dem Programm standen Werke von Johann Strauss Sohn, dem genialen Tanzkomponisten mit dem Beinamen „Walzerkönig“. Strauss verstand es, das Erbe seines Vaters weiterzuentwickeln und dem Repertoire eine neue Qualität zu verleihen, indem er Tanzmusik zu vollwertigen, konzerttauglichen Kompositionen mit symphonischem Anspruch erhob.

In seiner Ansprache erinnerte Bürgermeister Andreas Jungmann daran, dass uns gerade in dieser Zeit besonders bewusst wird, wie zerbrechlich Frieden sein kann. Er ergänzte: „Wir dürfen hier gemeinsam in diesem Saal erleben und spüren, dass Frieden so viel mehr ist als ein politischer Zustand. Frieden beginnt im Kleinen – in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, in unseren Vereinen und in unseren Gemeinden. Er entsteht dort, wo Menschen einander zuhören, einander respektieren und einander unterstützen. Er wächst dort, wo wir uns nicht von Angst leiten lassen, sondern von Mut und Mitgefühl.“

Die wunderbare Musik von Johann Strauss Sohn begleitete die Zuhörer durch den Abend – im Zeichen der Verbundenheit, des Friedens und der Zuversicht. Der Zauber der Musik stärkt, verbindet und trägt mit Hoffnung ins neue Jahr.